Seis detenidos tras enfrentamientos por una protesta antimusulmana frente a la casa del alcalde de Nueva York

La investigación sobre el uso de dispositivos incendiarios y artefactos que contenían materiales como tuercas, pernos y tornillos, junto con una mecha de juguete en la protesta reciente en Nueva York, sigue en curso con las autoridades analizando pruebas y determinando la posible implicación de más personas, según lo explicó la comisaria jefe Jessica Tisch. Según informó la Policía de Nueva York, la serie de incidentes se inició el sábado a las 11:00 horas locales, cuando se congregó un grupo de manifestantes antimusulmanes frente a la Mansión Gracie, la residencia oficial del alcalde. La acción contó con la presencia de cerca de 25 personas y fue organizada por partidarios del activista de extrema derecha Jake Lang. Frente a esa protesta, se reunió otro grupo de aproximadamente 125 personas que se manifestó contra la convocatoria original.

Tal como publicó la Policía de Nueva York, los dos grupos permanecieron separados por un despliegue policial, con el propósito de evitar enfrentamientos directos. Sin embargo, momentos después del mediodía la situación escaló: un manifestante de la concentración antimusulmana utilizó gas pimienta contra los opositores, hecho que condujo al arresto del responsable e incrementó la tensión en el área, según detalló la propia policía.

Posteriormente, un contramanifestante encendió y lanzó dispositivos incendiarios que generaron humo y llamas en el lugar. Los actos llevaron a la detención tanto del individuo que arrojó los artefactos incendiarios como de otra persona participante en los disturbios. El medio policial precisó detalles técnicos de los explosivos: “Según el examen preliminar y las imágenes de rayos X, los dispositivos, que eran un poco más pequeños que un balón de fútbol americano, parecen ser un frasco envuelto en cinta adhesiva negra. Es importante destacar que contenían tuercas, pernos y tornillos, además de una mecha de juguete que podía encenderse”, señaló Tisch en una conferencia de prensa difundida por la policía local.

Tras lo sucedido, los agentes incrementaron las medidas de seguridad y llevaron a cabo revisiones en todos los alrededores de la zona ante la posibilidad de encontrar más artefactos peligrosos, reportó la Policía de Nueva York. El operativo resultó en un total de seis personas detenidas, incluyendo arrestos por alteración del orden público y obstrucción del tráfico, según consignó la fuerza de seguridad.

De acuerdo con la información recogida por la policía, la protesta tomó el nombre de ‘Detengan la toma islámica de la ciudad de Nueva York’ y tuvo como blanco principal la figura del alcalde Zohran Mamdani, quien en noviembre fue elegido como el primer alcalde musulmán de la ciudad. El evento y la contraprotesta se desarrollaron frente a la residencia oficial y fueron definidos por la movilización de los bandos opuestos y el incremento de medidas de seguridad tras los hechos violentos.

Jessica Tisch afirmó que ha mantenido contacto constante con el alcalde y defendió la respuesta policial durante toda la operación, resaltando que la investigación permanecerá “activa” a medida que se examinen los dispositivos confiscados y se completen las identificaciones de los participantes. La autoridad subrayó que la prioridad se centra en identificar si existen más personas relacionadas con los sucesos y en garantizar la seguridad en el entorno de la residencia oficial.

Los incidentes han llevado a un despliegue ampliado de seguridad en la zona, además de la detención de los presuntos responsables de lanzar los dispositivos incendiarios y el empleo de gas pimienta. El caso ha quedado bajo la supervisión de comisarías locales y unidades especializadas en el manejo de artefactos explosivos, reiteró la jefatura policial.