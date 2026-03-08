Agencias

Russell y Mercedes arrasan en Australia y Alonso abandona dos veces

El piloto británico George Russell (Mercedes) ha logrado este domingo la victoria en el Gran Premio de Australia, primera cita del Mundial de Fórmula 1, y la liderado el doblete de Mercedes, con los Ferrari por detrás, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Aston), como aventuró, tuvo que abandonar, y Carlos Sainz (Williams) fue decimoquinto.

En una emocionante carrera en el Circuito de Albert Park de Melbourne, Russell se repuso a una buena salida de los Ferrari, con el monegasco Charles Leclerc situándose primero, e impuso la buena gestión de neumáticos de las 'flechas plateadas' para adjudicarse el primer triunfo del curso por delante de su compañero, el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

Por detrás, Leclerc también se subió al podio, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) fue cuarto y el vigente campeón, el también británico Lando Norris (McLaren), cerró el 'Top 5'. El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que salía desde el fondo de la parrilla, remontó hasta la sexta posición final, y los británicos Oliver Bearman (Haas) y Arvid Lindblad (RB), el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y el francés Pierre Gasly (Alpine) completaron las diez primeras posiciones.

Carlos Sainz pudo completar las 58 vueltas de carrera pero terminó fuera de la zona de puntos, decimoquinto, a pesar de realizar una buena salida que le situó duodécimo. Aunque peor le fueron las cosas al otro español en liza: Fernando Alonso.

