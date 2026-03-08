Rocío Flores, del lado de Rocío Carrasco con Alejandra Rubio: "No voy a ser una hater de la vida"

Al ser consultada sobre las recientes polémicas familiares y mediáticas, Rocío Flores manifestó una actitud neutral y pidió respeto hacia los involucrados, según informó el medio. La joven sorprendió al mostrar apoyo público a su madre, Rocío Carrasco, en relación con la publicación del primer libro de Alejandra Rubio, un gesto poco habitual considerando la compleja historia familiar que las une. Al ser preguntada por la obra literaria de Rubio, Flores declaró: “No voy a ser una hater de la vida. Si ella ha escrito un libro yo me alegro por ella y ojalá que le vaya muy bien. Nada más”, tal como consignó la fuente. Además, subrayó la importancia de no alimentar disputas internas en su entorno, tanto en el plano familiar como mediático.

El medio detalló que, en el contexto de las recientes controversias que involucran a Gloria Camila y a su pareja, el cantante Álvaro García, Rocío Flores optó por no pronunciarse sobre el asunto. Gloria Camila ha retomado su vida cotidiana tras semanas de atención mediática generada por rumores sobre un supuesto “triángulo amoroso” que afectaba su relación. Diversas plataformas televisivas analizaron testimonios acerca del comportamiento de García cuando este se encontraba soltero, pero, de acuerdo con las imágenes recientes reseñadas en la cobertura, la relación entre Gloria Camila y el cantante parece estabilizada. Frente a esta situación, Rocío Flores declaró: “Yo lo siento muchísimo, pero yo prefiero no pronunciarme de nada. Gloria es Gloria, ella tiene boca, ella se pronuncia de lo que ella considera y ya está”. Agregó también que “me alegro de todo el mundo”, expresando deseos de felicidad sin tomar partido en el asunto sentimental de su tía.

Por otro lado, Rocío Flores expuso su postura ante el conflicto que involucra a Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y Laura Matamoros. Según lo publicado por el medio, Flores decidió mantenerse al margen de esta disputa, aunque afirmó sentir empatía por Laura Matamoros debido a experiencias personales similares. Sobre este tema, Flores fue categórica: “No tengo nada que opinar de eso, yo ya dije que empatizaba con Laura porque puedo entender el dolor que ella puede tener y poco más, la verdad”.

Esta serie de declaraciones de Rocío Flores, recogidas por la fuente, reflejan una tendencia a distanciarse de conflictos y controversias de alcance familiar y público. Su énfasis recae en el respeto a las decisiones y vivencias de los demás, evitando alimentar debates que suelen intensificarse en los medios de comunicación. La joven, que ha estado en el punto de mira por su parentesco y su participación en la esfera pública, se mostró conciliadora ante la publicación del libro de Alejandra Rubio, destacando los logros ajenos y reiterando su deseo de no formar parte de entredichos ni rivalidades.

Asimismo, el medio reportó que Flores resaltó el derecho de cada persona a expresarse y tomar sus propias decisiones, como hizo al referirse a la independencia de Gloria Camila para manifestar su punto de vista. La actitud de Rocío Flores, según lo consignado, parece orientada a evitar que las diferencias personales se conviertan en motivo de confrontación pública, especialmente en momentos en que los distintos miembros de la familia afrontan cambios personales y profesionales de alto impacto mediático.

De acuerdo con la información del medio, Rocío Flores ha sugerido que el abordaje de estas cuestiones controvertidas debería realizarse con prudencia y empatía, reiterando su voluntad de no juzgar a quienes toman decisiones distintas o experimentan situaciones adversas. Esta postura distanciada de los enfrentamientos, pero abierta a la empatía y el reconocimiento positivo hacia logros familiares, marca un cambio respecto a anteriores intervenciones en el espacio público, dotando de matices a las relaciones personales en el contexto de la notoriedad mediática.