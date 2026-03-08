Redondo alerta de una "ola reaccionaria muy potente" contra el feminismo en redes sociales

Durante la conversación sobre el uso del burka, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, subrayó que no resulta posible abordar apropiadamente cuestiones tan complejas relacionadas con los derechos fundamentales en debates breves o superficiales, indicando la necesidad de replantear el fenómeno en términos globales y evitando enfocarlo bajo narrativas simplistas o que favorezcan perspectivas xenófobas, como señaló respecto a manifestaciones provenientes de la extrema derecha. Redondo precisó que, si bien rechaza el burka al considerar que impide el contacto social entre mujeres y limita su autonomía, también sostuvo que no corresponde cargar sobre las mujeres la responsabilidad ni el estigma derivados de su uso.

Según consignó La Vanguardia, en una entrevista recogida por Europa Press, la ministra advirtió sobre la presencia de una "ola reaccionaria muy potente" contra el movimiento feminista manifestada especialmente en plataformas digitales. Detalló que estos movimientos están estructurados estratégicamente, cuentan con recursos financieros y persiguen frenar los avances logrados por el feminismo en materia de igualdad y derechos. Redondo enfatizó que la confrontación entre posturas se ha desplazado en gran medida del espacio público tradicional—las calles—al entorno de las redes sociales, alterando la dinámica y el alcance de los debates sobre igualdad de género.

El medio La Vanguardia citó a la ministra detallando que actualmente "ese ágora pública que antes era la calle se ha trasladado a las redes sociales". A pesar de las resistencias organizadas, Redondo afirmó confiar en que la mayoría de las jóvenes está a favor del feminismo y la defensa de los derechos y la dignidad de las mujeres. De acuerdo con sus declaraciones, esta valoración está respaldada por datos estadísticos que reflejan la vigencia y el apoyo al movimiento en los sectores más jóvenes de la sociedad.

Ante el aumento de discursos contrarios a la igualdad de género en el ámbito digital, Redondo manifestó preocupación por el fenómeno de la “falsa democracia” que, en su opinión, predomina en las redes sociales. La ministra expresó que, bajo este modelo, "vale lo mismo quien dice una burrada que quien dice una certeza basada en la evidencia". Según señaló La Vanguardia, consideró que parte de la juventud adopta posturas sin la reflexión suficiente, siendo susceptible de participar en tendencias que pueden confundirse con modas más que con posiciones fundamentadas.

En relación con la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Redondo sostuvo la importancia de que este año la jornada se desarrolle con determinación y conciencia del momento histórico. Compartió su percepción de que el actual contexto demanda que las mujeres tomen un papel activo en la defensa de los logros en feminismo frente a los intentos de retroceso. "Veo un 8M con mucha fuerza, con mucha conciencia del momento histórico en el que estamos inmersas, con una sensación de que tenemos que hacernos con las riendas del momento, que hemos avanzado mucho en feminismo, pero que ahora toca defendernos", declaró la ministra según La Vanguardia.

Durante la entrevista, Redondo también se refirió a la actuación del conjunto de la izquierda, mencionando que no percibe errores significativos en su enfoque, pero sí detecta que las redes sociales han alterado las condiciones en que se produce el debate feminista. A su juicio—según recogió Europa Press—el entorno digital distorsiona la naturaleza de la democracia al equiparar el valor de intervenciones sin evidencia con aquellas fundamentadas en hechos comprobados.

Por otra parte, Redondo advirtió acerca de las dimensiones estructuradas y financiadas de la ola reaccionaria, explicando que no se trata de posturas espontáneas sino de respuestas diseñadas estratégicamente para obstaculizar la consolidación de derechos ya conquistados. Este fenómeno, de acuerdo con la ministra, exige respuestas colectivas organizadas y una vigilancia constante sobre la evolución del discurso de odio y los ataques a la igualdad de género, especialmente en el entorno digital.

Tal como reportó La Vanguardia, la ministra ha insistido en que el avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres no está garantizado y requiere de acción continua y colectiva. Frente a la presencia creciente y estructurada de mensajes hostiles, consideró necesario aprovechar la fortaleza del movimiento feminista, sobre todo de las generaciones más jóvenes, para contrarrestar la desinformación, la hostilidad y los intentos de instrumentalización en las redes sociales.

En el desarrollo de la entrevista recogida por Europa Press, la titular de Igualdad manifestó que el debate sobre prendas como el burka no debe formar parte de campañas de manipulación o argumentos que transformen la cuestión en una herramienta de xenofobia o estigmatización de minorías. Redondo defendió una aproximación que respete los derechos fundamentales de las mujeres, evitando que ellas sean las señaladas por las consecuencias de situaciones impuestas.

Con estas posiciones, Redondo reiteró el llamado a la acción colectiva para sostener y ampliar los avances sociales alcanzados, alertando sobre desafíos permanentes estructurados en nuevas formas a través de la tecnología y la comunicación digital. De acuerdo con lo recogido por La Vanguardia y Europa Press, la ministra destacó que el reto actual requiere atención constante, información rigurosa y una defensa activa desde el feminismo y la ciudadanía.