Reconciliación y entrevista: Kiko Rivera responde a dos de las mujeres de su vida, Isabel Pantoja e Irene Rosales

Mientras que su hermano Cayetano Rivera copa portadas y minutos de televisión gracias a su nueva relación con Tamara Gorro, Kiko Rivera también está en la cresta de la ola por dos de las mujeres de su vida, su madre y su exmujer, Irene Rosales. Todo por una reconciliación con la primera y con la segunda por sus recientes declaraciones en 'De viernes', que han sido un aperitivo de lo que será su próxima aparición televisiva en directo.

El DJ hasta el momento 'ha hablado' en sus redes sociales. Es de 'dedo fácil y rápido' como él mismo reconocía hace tiempo al hablar de sus arrebatos al responder, por ejemplo, a su hermana Isa cuando estaban en plena guerra fraternal. Y en esta ocasión, nada como una foto con su madre y una canción de la tonadillera para hacer saltar las alarmas de la información confirmada por Almudena del Pozo: madre e hijo han hablado y han tenido un acercamiento.

En cuanto a Irene, las espadas están en alto. Según ella la relación entre ellos está más distante que nunca por decisión del hijo de la Pantoja. Frialdad absoluta y mínimo contacto, el justo y necesario por su familia. Sin embargo, Kiko Rivera tiene respuesta para todo. Pincha en la imagen para ver el vídeo.

