Putin felicitó a las mujeres por el 8 de marzo en Rusia, citando a las del frente

Moscú, 8 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, felicitó a las mujeres rusas por la tradicional celebración del Día Internacional de la Mujer que en Rusia es una destacada fiesta nacional.

"El alma de una mujer generosa, compasiva y verdaderamente sabia hace del mundo un lugar mejor y más amable, y el amor de una madre permanece en cada corazón para siempre: reconforta, multiplica las emociones alegres y da fuerza en los momentos más difíciles", señaló Putin en un videomensaje reproducido a medianoche por el Kremlin.

Entre otras adulaciones estereotipadas, Putin felicitó también a las mujeres que trabajan en el frente de guerra en Ucrania.

"Quiero felicitar especialmente a las mujeres que cumplen misiones en la zona de operaciones militares especiales, trabajando en condiciones muy difíciles en Donbás y Nueva Rusia (como denomina el Kremlin a la región que comprendería zonas del sur de Ucrania hasta Odesa), y en nuestras regiones fronterizas", aseguró.

Según él, estas mujeres "demuestran coraje, valentía, dedicación y fortaleza" lo cual agradeció. "¡Feliz Día Internacional de la Mujer!", concluyó. EFE

