Partido de Correa pedirá anular la suspensión de 9 meses ordenada por juez de Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 7 mar (EFE).- El movimiento político Revolución Ciudadana (RC), liderado por el expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007 - 2017), pedirá que se anule la decisión de un juez electoral de suspender por nueve meses al partido, al alegar vulneración de derechos.

"Vamos a hacer una petición de nulidad. Se ha vulnerado el derecho a ser notificados, a que se le haga conocer a la organización política que está siendo investigada, lo cual no ha sucedido", explicó este sábado Gabriel Rivera, abogado del partido, durante un enlace transmitido en redes sociales.

La suspensión provisional fue ordenada en la víspera por el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Joaquín Viteri, tras admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, quien la solicitó argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del partido por un supuesto lavado de dinero, conocida como 'Caja Chica'.

Sin embargo, Rivera aseguró que la indagación es por presunta delincuencia organizada y que quienes están siendo investigados son integrantes de la organización, no el partido. "Una cosa es una persona jurídica, lo que es la RC lista 5, y otra es una persona natural", señaló.

"Las personas jurídicas no pueden ser investigadas ni procesadas por el delito de delincuencia organizada. Eso está reservado para las personas naturales. Allí está el atropello al procedimiento, y no creo que sea por desconocimiento, sino porque (el juez) lo entiende muy bien, pero lo aplica de forma dolosa", afirmó el abogado.

Rivera agregó que también van a pedir la revocatoria de la decisión, que, dijo, es un procedimiento que el TCE ha usado "comúnmente" para corregir errores "que son a todas luces violatorios al derecho constitucional".

En el caso 'Caja Chica', la Fiscalía investiga a la excandidata presidencial Luisa González, a Correa y a otros miembros de la Revolución Ciudadana, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

En el marco de esa investigación, el exjefe de campaña del correísmo y exasambleísta Santiago Díaz, quien fue expulsado de la organización tras ser denunciado por la violación de una menor, dijo, sin aportar pruebas, que movió por disposición de Correa "dinero desde Venezuela a Ecuador".

El Ministerio Público allanó la casa de González, de otros investigados, y también la sede del partido.

La presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, dijo este sábado que esa causa es "una cortina de humo" para desviar la atención y que era orquestada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa, que busca dejarlos fuera de las elecciones locales de febrero de 2027.

Aseguró que buscarán alternativas, como ya lo hicieron en 2018, cuando Correa y otros líderes abandonaron su antiguo movimiento, Alianza País, tras la ruptura con el expresidente Lenín Moreno.

Rivadeneira también anunció que este domingo repartirán entre sus seguidores un formato de denuncia para presentar ante el TCE, con la que exigirán "el respeto a los derechos políticos de militar y de tener una opción política que tenemos como ciudadanos".

"Vamos a hacer que un poco más de 100.000 demandas de nuestros adherentes lleguen al TCE", adelantó.

Y animó a sus seguidores a protestar cada día a las cinco de la tarde frente a las delegaciones provinciales del Ejecutivo. EFE

(video)