Mojtaba Jamenei, hijo de Alí Jamenei, elegido nuevo líder supremo de Irán

De acuerdo con la televisión pública iraní IRIB, la sucesión al liderazgo supremo de Irán ha recaído en Mojtaba Jamenei tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, ocurrida el pasado 28 de febrero durante bombardeos atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes. El anuncio se realizó este domingo en la plaza Vanak de Teherán, respaldado oficialmente por la Asamblea de Expertos y confirmado por organismos estatales, marcando un cambio trascendental en la estructura de poder de la República Islámica.

Según reportó IRIB, Mojtaba Jamenei asume el cargo de líder supremo, la más alta autoridad política y religiosa del país, como resultado de una decisión adoptada por la Asamblea de Expertos, instancia encargada constitucionalmente de designar al guía supremo. La elección de Mojtaba se dio a conocer públicamente en un acto oficial celebrado en uno de los espacios más emblemáticos de la capital iraní, al que asistieron altos funcionarios del régimen y representantes de diferentes instituciones del Estado persa, precisó el medio estatal.

El fallecimiento de Alí Jamenei se produjo en el contexto de ataques perpetrados el 28 de febrero, atribuidos por las autoridades iraníes a Estados Unidos e Israel. Estos eventos elevaron las tensiones en la región y llevaron a la rápida convocatoria de las autoridades correspondientes para garantizar la continuidad del liderazgo del país. Según la información proporcionada por IRIB, la designación de Mojtaba busca preservar la estabilidad y la línea de gobierno instaurada por su progenitor, quien ocupó este puesto desde 1989.

Tal como consignó la televisión oficial, la Asamblea de Expertos —organismo integrado por figuras religiosas y reconocidos académicos islámicos— deliberó en sesión extraordinaria tras el deceso de Jamenei padre. Los miembros de esta asamblea consideraron tanto el linaje como la formación teológica y política de Mojtaba antes de formalizar su nombramiento. El nuevo líder supremo cuenta con una trayectoria como estudioso del islam y se le atribuye participación activa en diversos órganos internos de la República Islámica, según detalló IRIB.

La investidura de Mojtaba Jamenei ha generado una ola de reacciones dentro del país y entre sus aliados, reportó IRIB, aunque aún no se ha difundido públicamente el enfoque que adoptará el nuevo líder respecto a política interior y exterior. Las autoridades han subrayado la importancia de la continuidad y la obediencia a los principios establecidos por la Constitución iraní, principio que guió tanto a la Asamblea de Expertos como al conjunto de las instituciones gubernamentales en el proceso de sucesión.

El puesto de líder supremo representa la máxima figura del poder en Irán, con capacidades decisorias sobre política exterior, dirección de las fuerzas armadas, y supervisión del sistema judicial y legislativo, según describió IRIB. La transición impulsada a raíz de la muerte de Alí Jamenei se observó con atención tanto dentro del país como en el ámbito internacional, dado el histórico peso del cargo en la toma de decisiones críticas para la estabilidad regional.

La República Islámica, según remarcó IRIB, enfrenta actualmente un periodo de desafíos originados tanto en el plano interno como externo, a raíz de los ataques recientes y el aumento de las presiones diplomáticas y económicas. La continuidad del liderazgo religioso y político busca, en este contexto, enviar una señal de fortaleza y de cohesión a la población iraní y a sus interlocutores internacionales.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles completos sobre las nuevas directrices que seguirá Mojtaba Jamenei tras su designación, aunque la ceremonia oficial de investidura y los discursos iniciales apuntan al mantenimiento de las políticas fundamentales implementadas por su padre. La televisión pública detalló que en los próximos días se prevén nuevos anuncios institucionales y actos protocolarios para consolidar la transición y garantizar el control de las principales esferas del poder en manos del nuevo líder supremo.

La cobertura de IRIB indica que tanto la Asamblea de Expertos como los organismos oficiales han concluido el proceso de sucesión conforme a las leyes y normas vigentes, remarcando que la prioridad del Estado en este momento reside en la unidad nacional y la defensa de la soberanía. El nombramiento de Mojtaba Jamenei supone, por tanto, la reafirmación de la estructura político-religiosa instaurada tras la revolución de 1979, y mantiene un linaje directo en la cúspide del poder iraní.