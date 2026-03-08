Manifestación en París contra la violencia sexista y contra la discriminación de la mujer

París, 8 mar (EFE).- Decenas de miles de personas se manifestaron este domingo en París contra la violencia sexista y contra las discriminaciones que sufren las mujeres por todo el mundo, y en particular en países como Irán o Afganistán, donde sus derechos están muy lejos de la igualdad con los hombres.

El desfile convocado con ocasión del Día Internacional de la Mujer principalmente por sindicatos, asociaciones feministas y organizaciones y partidos de izquierda y de extrema izquierda, salió a partir de las 14.00 locales (13.00 GMT) de la plaza de Stalingrado, al noreste de la ciudad, en dirección de la plaza de la República, en el centro.

Entre quienes participaron en la marcha estuvo Gisèle Pelicot, mundialmente conocida por haber sido víctima durante años de violaciones en estado inconsciente del que era su marido por los ansiolíticos con los que la drogaba para abusar de ella y que hicieran lo mismo decenas de otros hombres a los que invitaba a su propia casa.

Gisèle Pelicot, símbolo del movimiento feminista al haber decidido que el juicio contra su exmarido y contra esos otros hombres se hiciera con luz y taquígrafos "para que la vergüenza cambiara de bando", acudió a la manifestación de la mano de su hija, Caroline Darian, con la que había tenido algunas fricciones a partir de las derivadas del caso.

Muchos de los mensajes de las pancartas que llevaban los participantes en la marcha, muy mayoritariamente mujeres y en buena medida jóvenes, se referían a la violencia contra las mujeres: "¡Alto a la violencia sexista y sexual!", "Nueve de cada diez víctimas conocen al violador".

El debate ideológico y político estuvo muy presente, con proclamas como "La extrema derecha no es nunca feminista" o "El feminismo de extrema derecha no existe".

Los sindicatos aprovecharon para recordar sus reivindicaciones en materia de igualdad de derechos sociales, y así ocho centrales recordaron en un pasquín común que de cara a las pensiones las mujeres en Francia se enfrentan en muchos casos a jubilaciones más tardías, pensiones más bajas y aislamiento.

Sobre todo, denunciaron que la reforma de las pensiones de 2023 promovida por el presidente francés, Emmanuel Macron, está teniendo un impacto especial para las mujeres, teniendo en cuenta sus trayectorias profesionales, en muchas ocasiones con interrupciones.

La situación internacional fue una de las protagonistas de la manifestación, con denuncias a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán o gritos en solidaridad con Palestina en inglés ("Free, free, Palestine") pero también en español ("¡Viva, viva Palestina").

Un grupo de decenas de iraníes llevaba unos cartelones con fotografías de mujeres, "caídas por la libertad en el levantamiento de enero de 2026 en Irán". En referencia a la represión del régimen a las protestas del régimen, que según diferentes fuentes se saldó con miles de muertos.

Los miembros de ese grupo mostraban también su deseo de que caiga el régimen de Teherán y su prioridad para el futuro de su país: "Ni el sha, ni los mulás".

Otro grupo de mujeres afganas pedían que no se olvidara la situación de discriminación flagrante que sufren allí. "Las mujeres en Afganistán necesitan atención urgente", se podía leer en una de sus pancartas.

En paralelo a la marcha, el colectivo Femen organizó una acción delante de la pirámide del Museo del Louvre para denunciar el caso del financiero y pederasta estadounidense Jeffrey Epstein

Alrededor de una treintena de mujeres de este colectivo, con caretas de cerdo, se pusieron con los pechos al aire y mensajes en sus cuerpos y en pancartas en los que cargaban contra "la impunidad de las élites implicadas en este escándalo" y pedían que fueran capturados. EFE

(foto) (vídeo)