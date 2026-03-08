Macron y Al Sisi hablan sobre cómo dar seguridad al transporte marítimo en el mar Rojo

París, 8 mar (EFE).- Los presidentes de Francia, Emmanuel Macron, y Egipto, Abdelfatah al Sisi, hablaron hoy sobre la evolución de la guerra contra Irán y convinieron en la importancia de dar seguridad al transporte marítimo por el mar Rojo.

En un mensaje colgado en su cuenta de X, Macron explicó que había mostrado "la solidaridad de Francia" al dirigente egipcio por el conflicto y que los dos estuvieron de acuerdo en "la importancia" de garantizar lo más rápido posible la seguridad del tráfico marítimo en el mar Rojo.

"La libertad de navegación en esta zona clave del comercio mundial, en particular para los recursos energéticos, es esencial para el conjunto de nuestras economías", subrayó el presidente francés.

Para Egipto el mar Rojo resulta fundamental para sus intercambios exteriores pero también porque esa es la salida oriental del Canal de Suez, que es también una de sus principales fuentes de ingresos.

La situación en el mar Rojo actualmente es de tensión, sobre todo teniendo en cuenta que es una de las vías de acceso al estrecho de Ormuz, cerrado ahora por Irán, y por el que habitualmente transita la quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) que se consume en el mundo.

Francia ha enviado al Mediterráneo oriental, la salida oeste del Canal de Suez, su portaaviones nuclear Charles de Gaulle y varias fragatas, así como un portahelicópteros para asistir en potenciales operaciones de repatriación de nacionales, pero también para proteger a países aliados y restablecer el tráfico marítimo.

Además, la presidencia del G7, que este año ejerce Francia, ha convocado mañana una reunión por vídeoconferencia de los ministros de Finanzas y de los gobernadores de los bancos centrales de los países miembros para abordar los efectos económicos de la guerra lanzada el día 27 por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Macron y Al Sisi abordaron también la situación del Líbano y el presidente francés hizo hincapié en que "tenemos que actuar para evitar la escalada a cualquier precio", volver al alto el fuego con Israel y apoyar las fuerzas armadas libanesas, que tenían la misión de desarmar a Hizbulá.

Igualmente discutieron sobre Gaza y Cisjordania y a ese respecto, los dos mandatarios consideraron que la guerra en Irán no debe interrumpir la puesta en marcha de la segunda fase del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump.

Igualmente pidieron la reapertura del paso fronterizo de Rafah de Gaza con Egipto. EFE