Los Thunder suman 50 victorias y tropiezo alarmante de los Pistons

Washington, 7 mar (EFE).- Los Oklahoma City Thunder llegaron este sábado a las 50 victorias esta la temporada tras imponerse por 104-97 a los Golden State Warriors, en una jornada de la NBA en la que los Detroit Pistons dejaron escapar 23 puntos de ventaja y cayeron por 105-107 ante los Brooklyn Nets.

Los Thunder pasan por un momento dulce en el momento clave de la temporada: han recuperado a Shai Gilgeous-Alexander, suman cinco triunfos seguidos y vuelven a ser el mejor equipo de la NBA.

Gilgeous-Alexander terminó con 27 puntos y sumó así su partido 125 con al menos 20, quedándose a solo uno de la marca que posee el mítico Wilt Chamberlain. 'Shai' tendrá la oportunidad de igualarlo el lunes frente a los Denver Nuggets.

Los Warriors nunca fueron por delante en el marcador en Oklahoma City . Llegaron a empatar el partido en dos ocasiones, una tras remontar 14 puntos, pero no lograron culminar la reacción.

Además de los 27 puntos de Gilgeous-Alexander, Isaiah Joe aportó 18. Para los Warriors, aún sin Stephen Curry, el brasileño Gui Santos firmó un doble-doble con 22 puntos y 11 rebotes, Brandin Podziemski sumó 17 puntos y Draymond Green 16.

Los Thunder lideran el Oeste con un balance de 50-15, mientras que los Warriors (32-31) son octavos, prácticamente condenados a jugar el 'play-in'.

Hace una semana, los Pistons (45-17) reinaban en la NBA con el mejor balance de victorias-derrotas de la liga: ahora están por detrás de los Thunder (50-15) y los San Antonio Spurs (46-17).

Tres derrotas seguidas que llegan en el peor momento posible para los Pistons, en el tramo decisivo de la temporada y cuando sus perseguidores en el Este -Boston Celtics y New York Knicks- están afinando su forma de cara a los 'playoff'.

La de este sábado fue especialmente dolorosa al producirse frente a los Nets (16-47), uno de los peores equipos de la NBA, que llegaba con diez derrotas seguidas e inmerso en la batalla de la lotería del 'draft', que premia a los equipos con los registros más pobres.

También por cómo se produjo. Los Pistons habían amasado un margen de 23 puntos en el tercer cuarto (77-54 a 8:18) cuando se hundieron y los Nets cerraron con un parcial de 28-53.

Ziaire Williams metió dos triples seguidos con los que puso a los Nets por delante faltando 1:28 para el final del partido, a lo que los Pistons ya no supieron ni pudieron reaccionar.

Los Pistons jugaron sin su estrella, Cade Cunningham, aquejado de una contusión en el cuádriceps izquierdo, ni Ausar Thompson, uno de los titulares fijos de J. B. Bickerstaff, baja por un esguince en el tobillo derecho.

Anthony Edwards lideró a los Minnesota Timberwolves con 34 puntos, pero enfrente Desmond Bane hizo 30, mientras que Paolo Banchero terminó con 25 puntos y 15 rebotes para los Orlando Magic.

De este modo, el Target Center vio caer a los Timberwolves por 92-119, el fin de una racha de cinco partidos que les había catapultado a la tercera posición en el Oeste, ahora recuperada por los Houston Rockets.

Los Timberwolves dominaron el marcador durante prácticamente todo el primer tiempo, pero poco antes del descanso los Magic tomaron la delantera y no miraron hacia atrás hasta alcanzar la máxima diferencia final de 27 puntos.

Con su victoria, unida a la derrota de los Philadelphia 76ers, los Magic (34-28) escalan a la sexta plaza del Este, la última que da acceso directo a los 'playoff'.

También este sábado, los Los Ángeles Clippers derrotaron 120-123 a los Memphis Grizzlies, los Atlanta Hawks se impusieron 125-116 a los Philadelphia 76ers y los Milwaukee Bucks vencieron 114-99 a los Utah Jazz.