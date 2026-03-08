Agencias

La policía de Oslo (Noruega) informa de una explosión en la entrada de la Embajada de EEUU en la ciudad

La Policía de Oslo, capital de Noruega, ha indicado que sobre las 01.00 horas (hora local) ha tenido lugar una "fuerte explosión" en la entrada de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad, sin que por el momento hayan trascendido las causas.

"La policía cuenta con amplios recursos en los alrededores de la embajada de Estados Unidos. Aproximadamente a la 01:00, se reportó una fuerte explosión en el lugar. La policía está en contacto con la embajada y no se han reportado heridos", ha indicado la Policía en un comunicado.

El cuerpo policial tampoco ha aclarado por el momento quién sería el responsable de esta explosión. "Actualmente no hay información sobre qué sucedió exactamente ni quiénes podrían estar involucrados", concluye el comunicado.

Sin embargo, el jefe de respuesta policial de Oslo, Michael Delmer, ha declarado a la emisora noruega NRK que habría algún herido de consideración leve, pero que por el momento no informaran de lo sucedido. "La razón por la que no comentamos al respecto en este momento es que la investigación se encuentra en una etapa muy temprana. Necesitamos aclarar de qué se trata antes de proporcionar información al respecto", ha insistido.

EuropaPress

