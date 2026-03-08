Agencias

La Liga Árabe pide a Irán que no ataque objetivos civiles durante sus represalias contra EEUU e Israel

El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, ha pedido este domingo a Irán que cese inmediatamente sus ataques contra infraestructuras civiles en la región dentro de su ola de represalias a los ataques de Estados Unidos e Israel porque solo sirve para alimentar "el odio y la hostilidad" y colocan a los países del golfo Pérsico en una "trayectoria extremadamente peligrosa".

Irán esgrime que estos bombardeos son, en realidad, contraataques contra posiciones militares estadounidenses en represalia a los bombardeos norteamericanos contra el país. Sin embargo, en las últimas horas, la Guardia Revolucionaria ha atacado infraestructuras civiles como plantas desalinizadoras en Bahréin, esenciales en una región cuyos países dependen de ello para obtener agua potable.

Para el secretario general de la Liga Árabe, esta "peligrosa escalada iraní contra objetivos civiles" es "temeraria, injustificada y representa un grave error de cálculo que tiene que reconsiderar inmediatamente" porque la región entera se encuentra ahora mismo "en una trayectoria extremadamente peligrosa".

En las últimas horas, Aboul Gheit ha recibido una llamada de apoyo de la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien le ha trasladado "una condena enérgica e inequívoca" de Bruselas contra "los ataques iraníes contra varios países árabes, así como la plena solidaridad con los Estados que han sido objeto de estos ataques injustificados".

El mensaje de Kallas también ha destacado "la importancia de las soluciones diplomáticas y se refería a los esfuerzos de la Unión Europea para presionar a Estados Unidos e Israel para que actuaran con moderación".

