Fernando Alonso: "Llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior otra vez"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que lleva "24 años" sintiéndose "superior" al resto y que en este 2026 lo sigue sintiendo, aunque los problemas en su AMR26 le obligaron a abandonar de manera prematura la carrera del Gran Premio de Australia.

"La vuelta uno que es más de instinto que de motor. Llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez", señaló sobre la salida en declaraciones a DAZN tras la carrera en el Circuito de Albert Park.

Sobre su retirada, el asturiano desveló que se debió a "un dato anómalo" en la telemetría. "Estuve intentando ayudar al equipo, intentando dar las máximas vueltas posibles. La vuelta 14-15 vieron un dato anómalo en la telemetría, tuvimos que parar, le hicimos algunos cambios al coche para resolverlo", indicó.

Contra todo pronóstico, el bicampeón del mundo volvió a salir a pista con diez vueltas perdidas, pero finalmente tuvo que abandonar de manera definitiva. "Ese problema se solucionó y tuvimos otro problema unas vueltas después y tuvimos que parar después por precaución", manifestó. "Más o menos lo esperado, sabíamos que iba a ser una carrera casi imposible de acabar. Hemos dado bastantes vueltas entre Lance -Stroll- y yo y ojalá podamos en China dar otro pasito más en esa dirección", deseó.

A pesar de todo, aseguró que han podido extraer información de lo sucedido en Melbourne. "Siempre sirve, es la primera vez que hacemos una vuelta de formación, la primera vez que hacemos la salida, el 'deployment' de energía en la primera vuelta. Nos saltamos en Baréin, no llegábamos a las siete de la tarde, que era cuando hacían las prácticas. Nunca lo conseguimos ver, así que era la primera vez. Lo hicimos con los dos coches, algunas cosas funcionaron, otras no. Es la primera vez que hacemos un 'pit stop', no salieron bien, así que hay que mejorar", indicó.

"Por eso teníamos que tener máxima preocupación aquí, porque lo que tenemos es con lo que vamos a correr en China. Para Japón igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos. Para Japón creo que tienen que llegar más baterías y ahí podemos forzar un poco el coche sabiendo que podemos repararlo. En China tendremos otro fin de semana con extrema cautela", finalizó.