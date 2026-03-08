El precio de la vivienda nueva sube dos dígitos en 14 CCAA y el de la usada se dispara más del 10% en todas

Los precios de la vivienda libre nueva y usada subieron de media en todas las comunidades autónomas en 2025, aunque a distintos ritmos. En catorce regiones, el precio de la vivienda nueva creció a tasas dos dígitos, mientras que el de la vivienda de segunda mano subió más de un 10% en todas ellas.

La demanda de vivienda, la escasez de oferta y unos tipos de interés cada vez más moderados han impulsado al alza los precios y, de momento, los expertos no prevén un cambio en este escenario a corto plazo.

Ahora bien, los portales inmobiliarios estiman que la demanda de compra de vivienda, especialmente la más dependiente de financiación, y el ritmo de crecimiento del precio podrían desacelerarse si el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos acaba provocando tensiones en los mercados energéticos e incrementando la inflación.

En lo que respecta a la vivienda nueva, la estadística de precios publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja que Baleares encabezó las subidas en 2025, con un repunte medio del 13,4% respecto a 2024.

Le siguieron Castilla y León (+13,3%), Andalucía (+12,9%), Castilla-La Mancha (+12,8%), Extremadura y Madrid (+12,2% en ambos casos), Murcia (+11,9%), La Rioja (+11,5%), Canarias (+11,3%), País Vasco (+11,1%), Asturias (+10,5%), Galicia (+10,4%) y Navarra y Cataluña, ambas con un incremento medio del 10,3%.

Por debajo de los dos dígitos, con las menores alzas en el precio de la vivienda libre a estrenar, se situaron Cantabria (+7,3%), Comunidad Valenciana (+9,3%) y Aragón (+9,8%).

VIVIENDA USADA

En el caso de la vivienda libre usada, todas las comunidades elevaron los precios medios a tasas de dos dígitos. Los más pronunciados fueron los de Aragón (+15%), Murcia (+14,7%), La Rioja (+14,6%), Castilla y León (+14,1%), Asturias (+14%), y Comunidad Valenciana y Madrid, ambas con ascensos del 13,6%.

A continuación figuran Galicia (+13,3%), Andalucía (+13,1%), País Vasco y Cantabria (+12,5% en los dos casos), Extremadura (+12,3%), Navarra (+12,1%), Canarias (+11,9%), Baleares (+11,8%), Cataluña (+11,5%) y Castilla-La Mancha, que cierra la tabla con un alza del 11,3%.

UN AÑO DE RÉCORD PARA EL MERCADO INMOBILIARIO

En conjunto, el precio de la vivienda libre se disparó en España una media del 12,7% el año pasado, 4,3 puntos más de lo que aumentó en 2024 y su mayor repunte desde 2007, cuando subió un 9,8%, según el Índice de Precios de Vivienda.

Con la subida de 2025, el precio de la vivienda libre ya encadena 12 años consecutivos de incrementos. El de 2025 ha sido el más alto de la serie del INE, que se inicia en 2007, y ha más que triplicado, por ejemplo, el experimentado en 2023, que fue del 4%.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió una media del 11,3% en 2025, también su mayor alza desde 2007, cuando aumentó un 11,9%, y tasa cuatro décimas superior a la de 2024. Con el incremento del año pasado, el precio de la vivienda nueva acumula también 12 ejercicios de alzas.

Por su parte, el precio de la vivienda usada se disparó un 12,9% en 2024, también su mayor alza desde 2007, cuando creció un 8,2%. Con este repunte, que supera en casi cinco puntos al de 2024, la vivienda usada también acumula 12 años de subidas.

A pesar del repunte de los precios, la compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años.

La compraventa de viviendas no superaba las 700.000 operaciones desde el año 2007, cuando se efectuaron más de 775.000 compraventas.

El repunte de la compraventa de viviendas en 2025 fue resultado tanto del incremento de las operaciones sobre pisos de segunda mano como de las compraventas de viviendas nuevas.

En concreto, según datos de Estadística, en 2025 se efectuaron 558.327 compraventas sobre viviendas usadas, un 10,3% más que en 2024 y récord histórico de la serie, mientras que las operaciones sobre pisos nuevos avanzaron un 16,1%, hasta las 155.910, su mayor cifra desde el año 2011.

El 93,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 6,8%, protegidas.

LAS COMPRAVENTAS DE VIVIENDA SUBEN EN TODAS LAS CCAA

Todas las comunidades autónomas incrementaron en 2025 sus operaciones de compraventa de viviendas. Los mayores ascensos se dieron en Castilla y León (+18,9%), Castilla-La Mancha (+17,8%), La Rioja (+16,3%) y Extremadura (+16,1%), mientras que los aumentos más moderados se los anotaron Navarra (+2,2%), Canarias (+4,5%) y Madrid (+4,8%).

Andalucía fue la región que más operaciones de compraventa de viviendas realizó el año pasado, con 143.794, seguida de Cataluña (112.585), Comunidad Valenciana (110.591) y Madrid (81.681). Las menores cifras de compraventa de viviendas se dieron en La Rioja (5.607), Navarra (7.495) y Cantabria (10.448).

LA MAYOR CIFRA DE HIPOTECAS SOBRE VIVIENDAS EN 16 AÑOS

Por su parte, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, su mayor alza desde 2021, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual en 16 años.

Así, 2025 fue el segundo año consecutivo en el que aumentó la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, el mayor de toda la serie estadística, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.

El tipo de interés medio al inicio de las hipotecas para comprar vivienda se situó en 2025 en el 2,93%, el más bajo desde 2022, alcanzando el 2,88% en las hipotecas a tipo variable y el 2,96% en las de tipo fijo.

El porcentaje de hipotecas sobre viviendas a tipo de interés fijo se situó el año pasado en el 65%, el más elevado desde 2022, mientras que el porcentaje de hipotecas a tipo variable fue del 35%.

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%), mientras que los más moderados correspondieron a Madrid (+2,9%) y Navarra, (+5,7%), únicas regiones con alzas inferiores a los dos dígitos.

En valores absolutos, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025 fueron Andalucía (98.052), Cataluña (87.011), Madrid (73.663) y Comunidad Valenciana (61.288), mientras que las menores cifras de préstamos suscritos fueron las de La Rioja (3.381), Navarra (5.868) y Cantabria (6.916).