El ministro Pablo Bustinduy visita a la delegación española en los Juegos Paralímpicos de Invierno

La delegación española mostró a las autoridades invitadas las áreas principales de la Villa Paralímpica de Cortina d'Ampezzo, cenas compartidas y rutinas de entrenamiento incluidas, en el tramo final de la participación nacional en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Italia. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visitó el domingo al equipo español que compite en las pruebas deportivas en Milán y Cortina d'Ampezzo, según publicó el Comité Paralímpico Español (CPE).

Durante la jornada, según informó el CPE, acompañaron a Bustinduy el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes; el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, Jesús Celada; el presidente del CPE, Alberto Durán; y el director general de la entidad, Francisco Botía. Las autoridades recorrieron junto a los deportistas las instalaciones principales de la Villa Paralímpica, incluyendo el comedor, el gimnasio, la policlínica, las áreas recreativas, la oficina del equipo español y los alojamientos donde pernoctarán hasta el cierre de la competición el día 15.

La visita coincidió con la celebración de pruebas de snowboard, a las que la comitiva asistió para respaldar a los miembros de la selección nacional en plena competición. El encuentro permitió a los invitados conocer tanto el entorno cotidiano de los atletas como los recursos de los que dispone la delegación para enfrentar su participación en los Juegos. Posteriormente, la agenda incluyó una cena en la Villa, donde integrantes de la delegación española y las autoridades compartieron impresiones sobre la marcha del certamen y las experiencias acumuladas durante los días de competición.

El reporte del Comité Paralímpico Español destacó que los propios deportistas guiaron el recorrido de las instalaciones, permitiendo a los visitantes familiarizarse con los espacios esenciales para la preparación, la salud y el descanso del equipo. Estas áreas incluyen desde la policlínica, orientada a la atención integral de los atletas, hasta las zonas recreativas y los espacios donde se desarrollan las actividades cotidianas en la Villa.

El presidente del Consejo Superior de Deportes y el embajador en Misión Especial para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, junto con representantes del CPE, manifestaron durante el evento la importancia de la presencia institucional y diplomática para el acompañamiento y apoyo a los deportistas paralímpicos.

La cita, que concluirá el 15 de este mes, reúne a parte de la élite del deporte adaptado español, quienes compiten en diferentes disciplinas de invierno bajo la organización coordinada por el CPE y con el respaldo de varias entidades deportivas y diplomáticas españolas. La participación en los Juegos, desarrollada en Milán y Cortina d'Ampezzo, destaca por la integración de los deportistas en un entorno internacional dotado de instalaciones adecuadas a sus necesidades, aspecto subrayado durante la visita institucional reportada por el Comité Paralímpico Español.

Este acompañamiento se enmarca en la estrategia de respaldo a la integración y la visibilidad del deporte adaptado español en el ámbito internacional, objetivo reforzado por la presencia de figuras clave del gobierno y el deporte en la agenda compartida durante la jornada en la Villa Paralímpica.