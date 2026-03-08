El Festival estrena el drama sobre el duelo y las segundas oportunidades de 'Después de Kim'

La directora Ángeles González-Sinde ha presentado este domingo 'Después de Kim' en la 29 edición del Festival de Málaga, película con la que compite en la sección oficial. Esta historia de duelo y segundas oportunidades también ha sido escrita por la cineasta, que adapta una novela propia.

En 'Después de KIm', Juan y Gloria, divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan a España donde su hija, con la que no tienen contacto, ha aparecido muerta. A su llegada descubren que tienen un nieto que está en paradero desconocido. Deciden quedarse hasta encontrarlo. Hacer ese camino juntos sin caer en los enfrentamientos del pasado será su desafío.

La directora y guionista, Ángeles González-Sinde ha asistido a la rueda de prensa en el cine Albéniz acompañada por Adriana Ozores y Darío Grandinetti, intérpretes, y Gerardo Herrero y Pedro Pastor, productores.

"'Después de Kim' es una película que nace de una novela que yo escribí, pero que en honor a la verdad, antes de escribir la novela, un día hablando con Gerardo se lo conté y él inmediatamente dijo: 'ah, pero eso sería una muy buena película'. Y aquí estamos", ha explicado la directora y guionista Ángeles González-Sinde sobre el origen de este largometraje.

Además de la historia, los personajes y los actores, otro elemento clave de 'Después de Kim' es Benidorm. "Toda la historia, toda la acción se desarrolla en unas pocas semanas en Benidorm. La película se ha rodado íntegramente allí. Y además en pleno verano, porque estas cosas de los rodajes tuvimos que rodar en plena temporada alta de Benidorm", ha recordado la directora, que conoce bien la localidad porque su familia siempre ha tenido residencia allí.

"Es un lugar en el que muchos buscan comenzar una nueva vida", ha confesado González- Sinde, y esa es una de las claves detrás de 'Después de Kim'. "Yo conozco muy bien esa zona, vivo allí gran parte del año", ha reconocido la directora.

Al llevar a Benidorm a sus personajes los ha puesto en una situación extraña: "Es el lugar más contradictorio y más extraño para vivir un duelo, una situación dramática y redescubrir un poco quién era tu hija. Ese es el conflicto al que se enfrentan los personajes de Darío y de Adriana", ha desvelado.

Adriana Ozores, protagonista del filme junto a Darío Grandinetti, ha expresado cómo es para ella trabajar con Ángeles González-Sinde: "Ya llevo colaborando mucho tiempo, y no tengo ningún problema porque me gusta su visión. Tiene una visión profunda de la condición humana y a mí eso es lo que más me gusta de mi trabajo. Poder indagar todo eso".

Darío Grandinetti ha especulado sobre las motivaciones de su personaje, el marido de Adriana Ozores: "A lo mejor es que la culpa se la genera el no saber qué no han hecho o qué han hecho mal o el no entender". "Si se te muere un hijo al que hace muchos años no ves, por algún lado la culpa te entra", ha sumado Grandinetti. Y justo eso es el punto de arranque de 'Después de Kim', el largometraje de Ángeles González-Sinde, un largometraje sobre el duelo y el reencuentro.