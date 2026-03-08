Agencias

El 53% de los puestos directivos y de coordinación en los supermercados están ocupados por mujeres

Los supermercados y mayoristas de alimentación contabilizan una media del 53% de mujeres en puestos de dirección y coordinación, según datos de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).

En concreto, estos registros confirman que la distribución alimentaria se afianza como uno de los sectores donde la transformación social y económica se hace realidad tras analizar la evolución del crecimiento del liderazgo femenino desde la década de 2010, donde se observa un progreso de entre 10 y 15 puntos porcentuales en la presencia de mujeres en puestos directivos.

La patronal de Mercadona, Dia, Lidl, Euromadi o Ahorramas ha explicado que este avance se ha logrado a través de diferentes estrategias centradas en la promoción y el reconocimiento interno.

La escalada hacia puestos de comité de dirección es el siguiente reto que se marca el sector, con el objetivo de alcanzar el 40% de la presencia femenina en este ámbito.

En un sector altamente feminizado, con una presencia tradicional de mujeres en las plantillas, que ronda -y en algunos casos supera- el 70%, la paridad salarial y la igualdad de oportunidades es desde hace décadas un elemento de competitividad en la distribución de alimentación.

Esto se hace especialmente visible en el caso de la dirección de tiendas y del emprendimiento. La red de mujeres franquiciadas y socias de cooperativas supera el 50% y es muy relevante en la vertebración social y económica del ámbito rural.

"La paridad es una cuestión de eficiencia empresarial, más allá de consideraciones legales y de equidad. Los supermercados y mayoristas de alimentación son referentes en cómo han sabido aprovechar y visibilizar la totalidad del talento que tienen en sus empresas. Como grandes dinamizadores del empleo en España, también están siendo protagonistas de una transformación social que lleva a más de 242.000 mujeres a ser protagonistas en todo tipo de tareas directivas y especializadas", ha asegurado la directora de comunicación de Asedas, Nuria Cardoso.

