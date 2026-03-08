Díaz-Canel critica la cumbre "reaccionaria y neocolonial" de Trump y sus aliados latinoamericanos en Florida

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha criticado la cumbre "reaccionaria y neocolonial" celebrada este sábado en un hotel del presidente estadounidense, Donald Trump, en Doral, Miami, que ha reunido a dirigentes de derecha latinoamericanos.

"La pequeña Cumbre reaccionaria y neocolonial de Florida, convocada por Estados Unidos con asistencia de gobiernos de derecha de la región, compromete a estos con aceptar el uso letal de fuerza militar estadounidense para resolver problemas internos, el orden y tranquilidad de sus países", ha lamentado el mandatario cubano en referencia al anuncio de la creación de la alianza militar Escudo de las Américas.

Díaz-Canel considera que esta postura supone un "atentado" contra la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, "un ataque a las aspiraciones de integración regional y una manifestación de la disposición a subordinarse ante los intereses del poderoso vecino del norte bajo los preceptos de la Doctrina Monroe".

Los dirigentes americanos reunidos en Doral han presentado esta nueva alianza conformada por 17 países del continente americano y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico.

"El corazón de nuestro acuerdo es el compromiso para utilziar fuerza militar letal para destruir las redes de los siniestros terroristas de los cárteles de una vez por todas", ha señalado. Para ello se servirán de "armas asombrosas" y ha puesto como ejemplo la incursión militar del 3 de enero en la que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.

Entre los asistentes estaban el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de Bolivia, Rodrigo Paz, o el de Argentina, Javier Milei.

Durante el acto, Trump ha revelado que él y su secretario de Estado, Marco Rubio, están personalmente implicados en las negociaciones con Cuba.