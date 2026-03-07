La víctima mortal reportada este sábado, Ahmed Muhamad al Qudra, no fue incluida en el balance oficial diario del Ministerio de Sanidad de Gaza, informó el medio palestino ‘Filastín’. El ataque de dron, dirigido contra su vivienda ubicada en el centro de Jan Yunis, al sur de la Franja, causó también heridas graves a la hija de al Qudra y ocurrió durante la vigencia de un alto el fuego, según datos recabados por 'Filastín' y otras fuentes locales. En paralelo, la Franja de Gaza sigue registrando ataques y disparos en otras zonas, pese al cese de hostilidades declarado.

Según detalló 'Filastín', la ofensiva militar traspasó Jan Yunis, afectando también el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave, y la ciudad de Gaza. En estos puntos, se reportaron bombardeos de artillería y fuego de buques de guerra israelíes contra la costa norteña. Varios de estos incidentes se produjeron en áreas caracterizadas por una alta densidad de población y presencia civil, generando preocupación respecto a la capacidad de las autoridades y organizaciones humanitarias para responder adecuadamente.

El Ministerio de Sanidad gazatí, administrado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), cifró el saldo total de víctimas desde el inicio de la tentativa militar israelí el 7 de octubre de 2024 en 72.123 muertos y 171.805 heridos, según consignó ‘Filastín’. Los balances oficiales, que se publican al cierre de cada jornada, reflejan los fallecimientos y lesiones confirmados, pero frecuentemente no incluyen víctimas reportadas fuera del conteo preliminar, como en el caso de al Qudra. Tras la jornada del viernes previo, el Ministerio había agregado tres nuevas muertes y tres personas heridas, situando el total de fallecidos en 640 y el de heridos en 1.707 registrados específicamente desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025.

De acuerdo con los datos publicados por 'Filastín' y las autoridades sanitarias locales, los recientes ataques evidencian que la situación de violencia en la Franja presenta episodios armados a pesar de la declaración de alto el fuego. El diario ‘Filastín’ reportó que, además del ataque con dron en Jan Yunis, el este de la ciudad fue alcanzado por artillería israelí, mientras que el campamento de Al Bureij y el este de Gaza enfrentaron bombardeos adicionales. La presencia y acción de buques militares israelíes añaden una dimensión marítima a los eventos armados ya existentes en tierra.

Las condiciones de acceso restricto y la magnitud del saldo de víctimas complican los esfuerzos de organismos locales e internacionales encargados de brindar asistencia y facilitar la entrada de ayuda humanitaria, según destaca ‘Filastín’. El deterioro de la seguridad y la protección de la población civil se agrava ante la multiplicidad de ataques en puntos estratégicos y zonas residenciales densamente pobladas.

Las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, según publica 'Filastín', se actualizan con frecuencia debido a la confirmación paulatina de nuevas víctimas a partir de reportes de medios y organizaciones en terreno. La documentación diaria de muertos y heridos se convierte en una referencia para dar cuenta del impacto continuo de la ofensiva militar sobre la población de la Franja, reiteró el diario 'Filastín'.

En su cobertura, ‘Filastín’ y fuentes asociadas enfatizaron la existencia de ataques que escapan al conteo inmediato, lo que lleva a que las cifras generales puedan variar a medida que se verifiquen nuevos incidentes. El caso de Ahmed Muhamad al Qudra y su hija se presenta como uno de los ejemplos más recientes de la complejidad para mantener registros precisos y actualizados de víctimas, dado el contexto operativo sobre el terreno y las limitaciones en la comunicación y el acceso.

La situación de la Franja de Gaza, según la información difundida por ‘Filastín’ y el Ministerio de Sanidad gazatí, continúa caracterizándose por actos armados inesperados que afectan a la población civil pese al marco de alto el fuego, reflejando la persistente inestabilidad y tensión en la región mientras las autoridades y equipos de rescate buscan responder a las consecuencias inmediatas de cada incidente.