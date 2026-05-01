Entran en vigor en Pekín restricciones a la venta y uso de drones por seguridad

Pekín, 1 may (EFE).- Pekín puso en marcha este viernes nuevas restricciones a la venta y uso de drones que prohíben su comercialización, limitan su entrada en la capital y obligan a obtener autorización previa para cualquier vuelo, en una medida que las autoridades justifican por motivos de seguridad en el espacio aéreo de baja altitud.

La normativa, aprobada por las autoridades municipales a finales de marzo, veta la venta o alquiler de estos aparatos y de sus componentes esenciales dentro de la ciudad, así como su transporte o introducción por distintos medios, salvo en el caso de dispositivos previamente registrados.

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Además, los usuarios deberán inscribir sus drones con nombre real ante la policía, completar formación específica y obtener permisos para cualquier operación en exteriores, en una ciudad donde desde 2025 todo el espacio aéreo ya estaba sujeto a control para aeronaves no tripuladas.

EFE confirmó con usuarios de drones en Pekín que las nuevas limitaciones afectan tanto a la compra como al traslado de dispositivos, en línea con avisos recientes de fabricantes como DJI, que instaron a adelantar adquisiciones antes de la entrada en vigor de la norma.

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Las restricciones contemplan excepciones para usos como la investigación, la educación, la seguridad pública o las labores de emergencia, aunque siempre sujetas a autorización previa de las autoridades.

El endurecimiento del control se produce en un marco de expansión del sector de los drones en China, integrado en la denominada "economía de baja altitud", que el Gobierno considera estratégica y que prevé alcanzar un valor superior a los 2 billones de yuanes (unos 290.000 millones de dólares) para 2035.

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Pese a ese impulso, Pekín ha reforzado progresivamente la supervisión sobre estos dispositivos en los últimos años, especialmente en la capital, donde las autoridades alegan la necesidad de responder a nuevos desafíos en materia de seguridad aérea. EFE