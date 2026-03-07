Agencias

Trump avisa que "no permitirá la influencia extranjera" en el Canal de Panamá

Miami, 7 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, avisó este sábado que "no permitirá la influencia extranjera" en América como parte de su nueva doctrina, "lo que incluye al Canal de Panamá", que declaró su "canal favorito" ante la presencia del mandatario panameño, José Raúl Mulino.

"Nos vamos a permitir que la influencia extranjera hostil logre establecerse en este hemisferio, eso incluye al Canal de Panamá, del que hemos hablado. No vamos a permitirlo", manifestó Trump en su discurso inaugural de su iniciativa 'Escudo de las Américas' ante más de una decena de mandatarios latinoamericanos, como Mulino. EFE

