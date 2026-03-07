Suecia aborda un buque de la 'flota fantasma' rusa en el mar Báltico

El Gobierno de Suecia ha informado del abordaje en aguas del mar Báltico del buque 'Caffa', incluido en la lista de sanciones por la guerra de Ucrania y supuestamente perteneciente a la denominada 'flota fantasma' rusa que transporta crudo para evitar las sanciones impuestas a Moscú.

"La Guardia Costera (...) ha abordado un presunto carguero de bandera falsa en aguas suecas. El buque figura en la lista de sanciones de Ucrania", ha explicado el ministro de Defensa Civil sueco, Carl-Oskar Bohlin, en un comunicado publicado en redes sociales.

Bohlin ha señalado que la "estructura de propiedad" del buque "no está clara" y que "se sospecha que carece de seguro". El 'Caffa' habría cambiado en verano su bandera rusa por una de Guinea, ha indicado el ministro.

"La investigación determinará si el buque en cuestión cumple los requisitos para navegar en nuestras aguas. Las medidas contra los buques en aguas suecas dependen de la evaluación jurídica independiente de las autoridades. Ante el importante desafío que representa la flota fantasma, el Gobierno considera necesaria una política activa de contramedidas", ha explicado.

El buque fue abordado cerca de Trelleborg dentro de la Operación Café Solo, en la que han participado también la Policía, ha destacado un portavoz de la Guardia Costera, Mattias Lindholm, citado por el diario 'Göteborgs-Posten'. El portal de seguimiento marítimo Marinetraffic indica que el 'Caffa' realizaba una ruta entre Casablanca (Marruecos) y San Petersburgo (Rusia) cargado de cereales.

Tras el anuncio, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha expresado su "agradecimiento" a Suecia por la intervención contra el 'Caffa'. "La acción colectiva contra estos buques es cada vez más intensa", ha señalado Sibiha, que considera que "las sanciones funcionan cuando se aplican estrictamente".

"Debemos parar juntos las actividades de la 'flota fantasma' de Rusia para proteger la seguridad y el medio ambiente de Europa", ha añadido el jefe de la diplomacia ucraniana.

Los servicios secretos ucranianos han indicado que el 'Caffa' transporto cereales de los territorios ucranianos ocupados por Rusia en julio de 2025. En concreto habría sido cargado en Sebastopol (Crimea).