Serie previa con motivo de la investidura de Kast como presidente de Chile

Madrid, 7 mar (EFE).- Con motivo de la investidura este miércoles del ultraderechista José Antonio Kast como presidente de Chile, la Agencia EFE enviará desde este domingo una serie previa con la guía CHILE INVESTIDURA.

Calendario de publicación

Domingo, 8 de marzo

CHILE INVESTIDURA ORÍGENES

Santiago de Chile - Un padre nazi emigrado tras las Segunda Guerra Mundial, una infancia rural en una familia ultracatólica y una militancia temprana en el brazo político del régimen de Augusto Pinochet constituyen los orígenes ideológicos de José Antonio Kast, el primer presidente de extrema derecha de la democracia chilena. Por Meritxell Freixas

CHILE INVESTIDURA PROPUESTAS

Santiago de Chile - El combate contra el crimen organizado y la mano dura contra la migración irregular son las principales banderas del ultraderechista José Antonio Kast, que esta semana asume el poder con la promesa de "recuperar la grandeza de Chile". Por Javier Martín

CHILE INVESTIDURA HERENCIA ECONÓMICA

Santiago de Chile - El ultraderechista José Antonio Kast gestionará a partir del miércoles una economía que creció el 2,3 % el año pasado, con la inflación controlada y los precios del cobre en máximos, pero tendrá el reto de reducir el déficit fiscal, actualmente está en el 3,6 %. Por María M.Mur

Lunes, 9 de marzo

CHILE INVESTIDURA

Santiago de Chile - La investidura de José Antonio Kast reunirá en Chile a muchos menos aliados de los que el presidente electo esperaba recibir después de que varios de los principales líderes de la ultraderecha mundial que se esperaban como el salvadoreño Nayib Bukele, o la italiana Giorgia Meloni, se bajaran de una ceremonia a la que Estados Unidos también enviará una delegación de perfil muy bajo. Por Sebastián Silva

CHILE INVESTIDURA PROPUESTAS ECONÓMICAS

Santiago de Chile - Defensor del modelo neoliberal implantado en la dictadura, el presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, llegará el miércoles a La Moneda con la promesa de elevar el crecimiento por encima del 4 % mediante un plan de desregularizaciones y un megarrecorte fiscal de 6.000 millones de dólares cuestionado por economistas. Por María M.Mur

CHILE INVESTIDURA KAST (Perfil)

Santiago de Chile - El abogado y exdiputado ultracatólico José Antonio Kast, de 59 años, se convertirá el 11 de marzo en el noveno presidente de la democracia en Chile y en el primer pinochetista en llegar al poder tras la dictadura militar. Por Víctor Castelló

