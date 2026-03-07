Agencias

Sainz: “Todos los problemas de fiabilidad han aparecido ahora”

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El piloto español de Williams, Carlos Sainz, no ocultó su frustración tras no poder rodar ni una sola vuelta en la sesión de clasificación del Gran Premio de Australia, donde saldrá penúltimo de la parrilla, señalando sin tapujos que tanto él como su escudería van “un fin de semana por detrás del resto”.

“Hemos tenido problemas con el ERS y no lo hemos podido resolver a tiempo para la clasificación”, explicó el madrileño. “Está siendo un inicio de temporada muy complicado porque todos los problemas de fiabilidad han aparecido ahora”, agregó.

A su juicio, “el plan de carrera será tomarse el día como un test, porque hay que pensar que en China -próxima cita de la Fórmula 1-. Será la primera calificación para este coche y vamos con retraso con respecto a los demás”, recalcó.

“Ha sido un fin de semana muy malo hasta ahora; no he hecho ninguna simulación y será como volver a empezar”, concluyó.

