Paz dice que "sin Bolivia no hay seguridad hemisférica" ni desarrollo económico "pleno"

Miami (EE.UU.), 7 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, sostuvo este sábado que sin su país "no hay seguridad hemisférica", ni un "desarrollo económico pleno", tras participar en la reunión convocada por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Miami.

"Lo dije hoy con firmeza: sin Bolivia no hay seguridad hemisférica ni desarrollo económico pleno en nuestra región. Por nuestra ubicación estratégica, por nuestra gente y por nuestros recursos, Bolivia vuelve a sentarse en la mesa donde se decide el futuro del continente", escribió Paz en la red social X.

El gobernante boliviano, que este domingo cumplirá cuatro meses en la Presidencia, también reconoció en Trump "un liderazgo claro en la defensa de los intereses de su nación" y aseguró que Bolivia acudió al encuentro "con la misma claridad: defender los intereses de la patria y del continente".

Paz sostuvo que la posición de su Gobierno "es clara" y apunta a garantizar "seguridad, producción y oportunidades" para los bolivianos, a sabiendas de que "sin seguridad no hay inversión" y "sin inversión no hay empleo".

"Bolivia no llega a pedir permiso. Bolivia llega a proponer y a liderar una nueva etapa de estabilidad, comercio y desarrollo para América Latina", añadió.

Trump formalizó este sábado la creación de una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

El líder republicano presentó el llamado 'Escudo de las Américas' durante una cumbre con 12 aliados ideológicos de la región, incluido Paz, en el Trump National Doral Miami, un resort con campo de golf propiedad del mandatario.

Además del presidente boliviano, participaron sus homólogos de Argentina, Javier Milei; Costa Rica, Rodrigo Chavez; República Dominicana, Luis Abinader; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana, Irfaan Ali; Honduras, Nasry 'Tito' Asfura; Panamá, José Raúl Mulino, y Paraguay, Santiago Peña.

También asistieron la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien será investido el próximo miércoles.

Paz ha expresado varias veces su voluntad de restituir las relaciones con EE.UU., que se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde que en 2008 el entonces presidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) expulsó de Bolivia al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg.

Evo Morales echó a Goldberg y también a las agencias estadounidenses de cooperación y antidrogas, acusándolos de una supuesta conspiración contra su Gobierno, algo que la Casa Blanca siempre negó. EFE