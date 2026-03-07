May Peus asegura que para la RFEDI "es un orgullo enorme" la plata de Audrey Pascual

El presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI), May Peus, celebró la medalla de plata de Audrey Pascual en el descenso de los Juegos Paralímpicos que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) y que es "un orgullo enorme" para su entidad.

La RFEDI decidió hace unos años apostar por la inclusión en su organigrama y acogió en el seno de sus estructuras a los deportistas con discapacidad, entre ellos a una Audrey Pascual que se quedó a cinco centésimas del oro en la prueba reina de la velocidad para deportistas que compiten en monoesquí.

"España vuelve a hacer historia en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Audrey Pascual consigue una medalla de plata espectacular, demostrando una vez más que el talento, el trabajo y la determinación de nuestros deportistas no tienen límites", escribió Peus en las redes sociales.

Para el dirigente, "detrás de este resultado hay muchos años de esfuerzo: del propio deportista, de su equipo técnico, de su club y también de las federaciones autonómicas que acompañan a los atletas desde el inicio de su camino". "Para la RFEDI - Spainsnow es un orgullo enorme vivir este momento. Seguimos haciendo crecer el deporte de invierno en España también en el movimiento paralímpico. ¡Enhorabuena Audrey y a todo el equipo Paralímpico!", sentenció