La Policía Nacional detiene en Madrid a dos expertos en artes marciales por su vinculación con el terrorismo yihadista

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes en Madrid a dos expertos en artes marciales mixtas (MMA) vinculados a ideologías radicales yihadistas, a los que se les imputa presuntos delitos de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros, distribución de material destinado a la radicalización y falsedad documental.

Uno de ellos era conocido en redes sociales por su actividad como profesor impartiendo clases en distintos gimnasios de la Comunidad de Madrid, habiendo incluso llegado a competir a nivel internacional bajo federación deportiva.

Los detenidos pasaron el viernes por la mañana a disposición judicial, decretándose el ingreso en prisión de ambos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante la operación se realizaron dos registros domiciliarios, donde los agentes intervinieron un arma simulada y diversa documentación que está siendo analizada.

Los agentes pudieron comprobar durante la investigación el avanzado proceso de radicalización de uno de los detenidos, quien mostraba una marcada adhesión a la yihad violenta global y un profundo antisemitismo, reflejado en numerosos contenidos que difundía y consumía a través de distintos entornos digitales.

Además, utilizaba tanto redes sociales abiertas como canales virtuales de carácter cerrado para difundir un discurso extremista que ensalzaba el martirio y defendía la imposición de la ley islámica en la sociedad.

Por su parte, el segundo de los detenidos desempeñaba un papel relevante en la difusión de material de contenido yihadista entre terceras personas, contribuyendo así a la propagación de esta ideología radical.

Asimismo, durante la investigación se detectó la posible comisión de un delito de falsedad documental y el uso de documentación ucraniana obtenida de forma irregular.

La investigación ha sido desarrollada por la Comisaría General de Información bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Número 6 de la Audiencia Nacional.