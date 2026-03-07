Israel y EE.UU. cumplen una semana de guerra contra Irán: claves de un conflicto regional

Yael Ben Horin

Jerusalén, 7 mar (EFE).- Este sábado se cumple una semana desde el inicio de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán, con numerosos bombardeos y muertos en territorio iraní, pero también libanés, y con un Israel centrado en la interceptación de misiles.

Este es un balance con los acontecimientos clave hasta la fecha:

La ofensiva de Israel comenzó el sábado 28 de febrero, poco después de las 8.00 horas (6.00 GMT), con un mensaje de alerta dirigido a los ciudadanos anunciando un ataque contra la República Islámica y el lanzamiento de posibles proyectiles iraníes en represalia.

Ese sábado fue asesinado el entonces líder supremo iraní, Alí Jamenei, junto a parte de la cúpula militar del país persa y otros cientos de personas. Unas cifras que han ido en aumento y suman ya 1.230 muertos (al menos 180 niños), según la agencia pública Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país.

La operación militar conjunta ha incluido más de 3.000 objetivos atacados en Irán y más de 43 embarcaciones destruidas o dañadas en esta semana, según el Centcom; con bombardeos de urbes como Teherán, Isfahán y Qom.

Israel sostiene haber destruido aproximadamente el 80 % de los sistemas de defensa antiaérea iraníes y más del 60 % de sus lanzaderas de misiles, así como instalaciones militares y del régimen.

El lunes, la guerra derivó además en un conflicto abierto contra Hizbulá, el grupo chií libanés apoyado por Irán, en respuesta a un primer disparo ese día hacia territorio israelí (si bien Israel bombardeaba casi a diario el sur de Líbano antes de este conflicto).

A los bombardeos masivos contra el sur de Beirut y el este del país, entre otros, se suman las órdenes israelíes de evacuación de cientos de miles de personas del sur del Líbano.

Israel profundizó, además, una invasión terrestre que mantenía pese al alto el fuego de 2024, con nuevas posiciones militares cerca de la divisoria pero en territorio libanés. Los habitantes del norte de Israel no han sido evacuados, y el Ejército dice que no lo serán.

La ofensiva en Líbano ha provocado más de 200 muertos y unos 800 heridos, según datos del Gobierno libanés y del Centro de Operaciones de Emergencia local, además de más de 100.000 desplazados (pero la cifra solo incluye a aquellos alojados en albergues oficiales).

Durante la semana, Israel registró al menos 13 impactos de misiles lanzados desde Irán, de los cuales cuatro fueron directos. Estos últimos tuvieron lugar en las ciudades israelíes de Tel Aviv, Beit Shemesh, Kfar Yuval y Beersheba.

Como resultado, más de 2.000 personas han sido reubicadas en hoteles al tener sus viviendas dañadas por impactos, metralla u olas expansivas causadas por la explosión de las interceptaciones.

EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.

Los proyectiles iraníes han causado diez muertes en Israel: una mujer filipina en Tel Aviv, otras nueve personas (entre ellas, cuatro adolescentes de 13 a 16 años) en Beit Shemesh, al impactar un proyectil en el refugio comunal de una sinagoga.

Durante la primera semana, fueron atendidos en puntos de impacto dos personas heridas de gravedad, seis en estado moderado y 122 leves, según el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom.

Según el Ejército, cinco soldados fueron heridos graves en combates en el Líbano, y otros tres leves, entre ellos el hijo del ministro ultraderechista de Finanzas, Bezalel Smotrich.

El Ejército anunció el miércoles el paso al nivel de "actividades limitadas" en el país, habilitando reuniones de hasta 50 personas y el trabajo presencial en lugares con refugios. Ya hay gimnasios abiertos, bares y gente en las calles.

El jueves, el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, anunció una nueva fase de la ofensiva bélica a fin de desmantelar las capacidades militares de Irán, y advirtió de que habrá "sorpresas adicionales" sin dar detalles.

El sistema de defensa antimisiles israelí ha sido crucial para minimizar el impacto de los ataques.

Su arquitectura de tres capas incluye la Cúpula de Hierro (para proyectiles de corto alcance, 5-70 km), la Honda de David (40-300 km, nivel medio) y el sistema Flecha (misiles de largo alcance, incluso fuera de la atmósfera). Su coste es de entre 150.000 dólares y 3 millones de dólares por interceptor.

Además, Israel dispone de un avanzado sistema de alarmas y refugios antiaéreos públicos -de los que casi no hay en las comunidades árabes del norte o beduinas del sur-, y la población acude a ellos. EFE