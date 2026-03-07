Filipinas reduce la jornada de funcionarios a cuatro días por la guerra en Oriente Medio

Bangkok, 7 mar (EFE).- El Gobierno de Filipinas ordenó reducir desde el lunes la jornada laboral a cuatro días en varios departamentos gubernamentales con el objetivo de ahorrar combustible ante la incertidumbre disparada por la guerra en Oriente Medio.

"La guerra en Oriente Medio está fuera de nuestro control. Pero sí tenemos control sobre cómo protegeremos a los filipinos", apuntó en un discurso publicado el viernes el presidente filipino, Ferdinand Marcos.

El dirigente subrayó el aumento del precio mundial del petróleo que tendrá un impacto en su nación, muy dependiente de las importaciones procedentes de los países de Oriente Medio, y adelantó que preparan medidas para reducir el impacto en la población.

"Existe una necesidad urgente de adoptar medidas estrictas de conservación de energía, para reducir aún más la huella energética de las operaciones gubernamentales y optimizar el uso de los recursos públicos", apunta Marcos.

Una circular publicada tras el mensaje del presidente detalla que la orden cubre tanto a oficinas gubernamentales nacionales, regionales y locales, además de universidades y colegios públicos, entre otros.

Manila también ordenó a las agencias gubernamentales reducir su consumo de electricidad y combustible "entre un 10 y un 20 por ciento", con medidas como subir el aire acondicionado a 24 grados o apagar los equipos electrónicos no esenciales.

El jefe Ejecutivo además ordenó una suspensión temporal de viajes y actividades no esenciales, incluidos viajes de estudio, actividades de formación y reuniones "que puedan realizarse en línea". EFE