Felipe VI llama al rey de Bahréin para trasladarle su apoyo tras el ataque de Irán en el territorio

Durante la conversación telefónica entre Felipe VI y el rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, ambos líderes abordaron el ataque perpetrado contra el territorio bareiní y analizaron su impacto en la estabilidad regional y la seguridad internacional. El monarca español reiteró el respaldo de España a Bahréin, condenó la ofensiva iraní y subrayó que su apoyo incluye todas las medidas que adopte el gobierno bareiní para salvaguardar su soberanía y asegurar la protección de su población, según consignó Bahrain News Agency.

En la llamada, Felipe VI reafirmó el compromiso de España con la estabilidad en la zona e insistió en la condena a cualquier acción que ponga en riesgo la integridad territorial de Bahréin y la paz en Oriente Próximo. El rey Hamad bin Isa al Jalifa, en respuesta, agradeció a su homólogo español el gesto de respaldo y destacó el carácter pacífico de su nación, expresando además que Bahréin cree en la tolerancia y la convivencia entre sus habitantes. Expresó también que el país persiste en el camino hacia la paz y respalda los esfuerzos internacionales que tienden a fortalecer la seguridad global.

El contexto de estas declaraciones se inserta en la reciente agresión denunciada por el propio Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), del cual Bahréin es miembro. El organismo internacional informó que la principal refinería del reino fue blanco de ataques por parte de Irán, en el marco de una serie de acciones de represalia anunciadas por Teherán tras la intervención militar realizada por Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní días antes, informó la Bahrain News Agency.

Un comunicado difundido por el Consejo de Cooperación del Golfo señaló que el secretario general del organismo, Jassim Mohammed al Budaiwi, “condena y denuncia en los términos más enérgicos la traicionera agresión iraní que tuvo como objetivo edificios en el hermano Reino de Bahréin que albergan elementos de las Fuerzas Navales de Qatar que participan en el Centro de Operaciones Marítimas Conjunto dependiente del Mando Militar Unificado del Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo”. Este mensaje se difundió a través de redes sociales y reitera la importancia de la cooperación militar dentro del bloque regional frente a amenazas externas.

Desde la óptica internacional, el incidente ha generado respuestas entre aliados occidentales. Según reportó la Bahrain News Agency, el Ejército de Estados Unidos denunció que los ataques iraníes alcanzaron edificios residenciales en territorio bareiní. Las autoridades estadounidenses afirmaron que se prepara una respuesta contundente tras este episodio, mientras que Qatar expresó su rechazo a los ataques que impactaron viviendas de personal de la Marina en la zona.

Por su parte, el Ministerio de Interior de Bahréin atribuyó a “la agresión iraní” el daño sufrido por un hotel y dos complejos habitacionales ubicados en la capital, Manama. Las autoridades informaron que no se registraron pérdidas humanas como consecuencia de los disparos, si bien recalcaron la asociación directa del incidente con las acciones ofensivas de Irán, según puntualizó la Bahrain News Agency.

La escalada de tensión, inicialmente desencadenada por una ofensiva de Estados Unidos e Israel sobre suelo iraní, ha motivado respuestas de condena y llamados a la calma tanto desde gobiernos de la región del Golfo como de la comunidad internacional. Las conversaciones diplomáticas entre jefes de Estado y las declaraciones institucionales, reportadas en su conjunto por la Bahrain News Agency, buscan frenar la intensidad de los enfrentamientos recientes y garantizar la protección de civiles y bienes estratégicos en Bahréin y en los países vecinos.

Las autoridades de Bahréin, a través de las declaraciones emitidas por el rey Hamad bin Isa al Jalifa y por sus representantes en organismos regionales, reiteraron su adhesión al diálogo y su disposición para trabajar conjuntamente en la defensa de la paz. Estados Unidos, mientras tanto, confirmó su disposición para responder a futuras acciones consideradas hostiles, de acuerdo a la información recogida por la Bahrain News Agency.

El Consejo de Cooperación del Golfo subrayó que el ataque iraní involucró infraestructuras donde colaboran fuerzas navales de diversos países del bloque, entre ellos Qatar, en un contexto de operaciones multilaterales orientadas a la vigilancia y la seguridad marítima en la región. Según la Bahrain News Agency, la agresión constituye un reto para las capacidades de defensa colectiva y la integridad de las operaciones conjuntas que desarrollan sus miembros ante amenazas externas.

La respuesta diplomática de España, canalizada por el rey Felipe VI y basada en el respaldo a la soberanía bareiní, pone de relieve la preocupación europea ante la posibilidad de una mayor desestabilización en el Golfo Pérsico. De acuerdo a lo publicado por la Bahrain News Agency, la llamada entre los dos monarcas representa un esfuerzo por reforzar los vínculos bilaterales y coordinar posturas frente a incidentes que tengan repercusión internacional y comprometan la seguridad de la región.

La secuencia de hechos y las respuestas de los distintos actores regionales e internacionales reflejan la complejidad de los equilibrios diplomáticos en Oriente Próximo y el Golfo. Según las informaciones de Bahrain News Agency, las principales instituciones militares, diplomáticas y de seguridad continúan supervisando la evolución de la crisis y adoptando medidas en función del desarrollo de los acontecimientos.