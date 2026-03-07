El PSOE pide garantizar el acceso a salud reproductiva y anticonceptivos en España "sin desigualdades"

Las diferencias en la cobertura de servicios de anticoncepción y salud sexual entre comunidades autónomas afectan de manera especial a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, perpetuando desigualdades tanto sociales como territoriales. De acuerdo con lo publicado por el medio que recoge la propuesta socialista, el grupo parlamentario del PSOE ha presentado una moción en la Comisión de Igualdad del Senado en la que reclama la implantación de políticas públicas que aseguren el acceso universal y sin discriminación a la salud sexual y reproductiva en España, así como a los métodos anticonceptivos.

Según el comunicado difundido y reportado por el medio, el PSOE solicita que se refuercen mecanismos para ofrecer una cobertura equitativa en el acceso a anticonceptivos, demandando una mayor disponibilidad de estos métodos para la población. El objetivo, según detalló el comunicado, consiste en fomentar tanto la accesibilidad como la gratuidad de los anticonceptivos dentro del sistema público de salud. Este planteamiento incluye también propuestas para que la atención sanitaria esté libre de barreras, sin importar la ubicación geográfica de las personas usuarias, centrándose en quienes sufren más dificultades para acceder a estos recursos.

El PSOE identifica desigualdades significativas en la prestación de servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva entre las diferentes autonomías, incidiendo especialmente en la falta de cobertura, costes asociados a diversos métodos anticonceptivos, limitaciones en la información disponible, y diferencias en la formación especializada del personal sanitario. Esta situación, según consigna el medio, afecta a la totalidad de las mujeres, pero incide más profundamente sobre aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social o económica.

Entre las medidas detalladas en la moción, el PSOE resalta la importancia de mejorar la formación de los profesionales sanitarios para que puedan brindar una atención integral y uniforme en todo el país. El comunicado reproducido por el medio indica también la necesidad de fortalecer campañas de información y sensibilización destinadas tanto a la población general como a sectores específicos, con el propósito de mejorar el acceso y el uso informado de los métodos preventivos. El desarrollo de una educación sexual sólida en todos los centros educativos figura dentro de las prioridades del grupo parlamentario, como complemento esencial para una estrategia nacional efectiva en salud sexual y reproductiva.

La senadora Nuria Medina, portavoz de Igualdad del partido y representante por Navarra, ha señalado al medio que “los derechos sexuales y reproductivos no pueden depender del lugar donde se viva”, defendiendo que el acceso a la salud sexual y reproductiva debe asegurarse de manera homogénea en todo el territorio sin existencia de desigualdades ni obstáculos. Medina también ha hecho referencia a la postura de determinados dirigentes del Partido Popular, acusándolos de mostrarse insumisos frente a leyes impulsadas desde gobiernos socialistas que, según la senadora, han contribuido decisivamente a la consolidación de estos derechos en el país.

El comunicado relata que la moción insiste en que los avances legislativos en materia de salud sexual y reproductiva requieren implementación efectiva para no correrse el riesgo de que existan diferencias territoriales en el acceso real a los servicios y productos. El PSOE denuncia, según indicó el medio, que la actitud de algunas administraciones podría menoscabar la igualdad de oportunidades y, en este contexto, alerta sobre la amenaza que, a su juicio, representan propuestas políticas de los partidos de derechas para los derechos de las mujeres.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la propuesta socialista también subraya la importancia de que todas las campañas educativas y de información, además de la propia oferta de servicios de anticoncepción, se adecuen a la diversidad poblacional y estén adaptadas a las distintas realidades territoriales para garantizar una respuesta adecuada a las necesidades concretas de cada comunidad.