El jefe del Pentágono recalcó que el presidente estadounidense tiene una “habilidad increíble para saber cómo mitigar esos riesgos”, resaltando que cualquier contacto, conversación o flujo de información entre actores internacionales es cuidadosamente monitoreado por la administración. Estas afirmaciones se produjeron durante una entrevista concedida a la cadena CBS News, en respuesta a las recientes informaciones que apuntan a una colaboración entre Rusia e Irán en materia de inteligencia militar. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, indicó que la población estadounidense debe permanecer tranquila y reiteró el control del gobierno sobre la situación, según consignó CBS News.

El medio detalló que medios estadounidenses han publicado en los últimos días que Rusia habría entregado a Irán información estratégica sobre la localización de posiciones militares estadounidenses en Oriente Próximo, en el contexto de la ofensiva de Estados Unidos e Israel en la región. De acuerdo con CBS News, esto incluiría posibles intercambios de inteligencia, lo que ha provocado especulaciones sobre el alcance de la cooperación entre Moscú y Teherán y sus repercusiones sobre la seguridad regional.

Al ser consultado específicamente sobre estas publicaciones, Hegseth sostuvo que hasta el momento no había confirmación oficial de que dicha cooperación se estuviera materializando. El secretario de Defensa explicó: “Sabemos quién habla con quién, por qué habla con él, cuán precisa puede ser esa información y cómo la incorporamos a nuestros planes de batalla. Así que sabemos lo que está pasando, y el presidente tiene una habilidad increíble para saber cómo mitigar esos riesgos, por lo que el pueblo estadounidense puede estar tranquilo”, puntualizó durante la entrevista reproducida por CBS News.

Hegseth enfatizó que el comandante en jefe de Estados Unidos está plenamente informado de todas las conversaciones relevantes y de cualquier circunstancia, sea pública o secreta, que pueda representar un riesgo estratégico. “El comandante en jefe sabe perfectamente quién habla con quién, y cualquier cosa que no debería estar sucediendo, ya sea pública o secretamente, se enfrenta con firmeza”, sentenció el titular de Defensa, según citó la cadena estadounidense.

En paralelo con estas declaraciones, el presidente de Estados Unidos evitó abordar el tema de manera directa en una rueda de prensa ofrecida en la Casa Blanca. Ante la consulta de los periodistas sobre la posible colaboración de inteligencia entre Rusia e Irán, el mandatario expresó incomodidad, señalando: “Qué pregunta tan tonta para hacer ahora. Estamos hablando de otra cosa. ¿Podemos mantener esto un poco más? Adelante, por favor”.

Mientras las autoridades estadounidenses insisten en que no existe motivo de alarma, los focos internacionales permanecen atentos a los movimientos diplomáticos en Oriente Próximo. El viernes, los presidentes de Rusia e Irán, Vladimir Putin y Masud Pezeshkian, mantuvieron una llamada telefónica en la que abordaron la actual situación regional. Según CBS News, durante esa conversación el mandatario ruso expresó sus condolencias por el “asesinato” del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de Irán, y solicitó el restablecimiento de la vía diplomática junto con un cese “inmediato” de las hostilidades.

El contexto de estas comunicaciones se sitúa en medio de una creciente tensión en la región y de la preocupación persistente por la posible ampliación de alianzas estratégicas que pudieran redibujar los equilibrios de poder. La supuesta cooperación en inteligencia señalada por reportes estadounidenses incrementa la atención sobre las maniobras de actores clave y el papel de Washington en la contención de amenazas en Oriente Próximo, según ha recogido CBS News.

Las autoridades norteamericanas buscan disipar cualquier inquietud pública subrayando que los mecanismos de control y monitoreo permanecen activos. Los funcionarios insisten en que Estados Unidos continúa evaluando de manera precisa cada movimiento de sus adversarios y aliados, garantizando la seguridad de sus posiciones y de su personal desplegado en la región. De acuerdo con las declaraciones recogidas por CBS News, las informaciones referidas a supuestas filtraciones o apoyos estratégicos son conocidas y analizadas regularmente por la administración federal.

CBS News también informó que el reciente intercambio telefónico entre Putin y Pezeshkian no ha estado exento de mensajes dirigidos a las potencias occidentales, ya que Moscú ha abogado en ese contexto por soluciones diplomáticas ante la escalada militar. Las reacciones internacionales reflejan la complejidad de las relaciones entre los países involucrados y la relevancia de las acciones de inteligencia en la dinámica geopolítica actual.

Mientras tanto, funcionarios estadounidenses reiteran su confianza en los procedimientos de vigilancia y respuesta, destacando que toda potencial amenaza es objeto de evaluación constante, y que el gobierno mantiene canales de información abiertos para anticipar cualquier giro en el escenario de Oriente Próximo. El seguimiento de actores como Rusia e Irán, así como el control de los intercambios de información sensible, forman parte de las prioridades estratégicas, según destacó el medio estadounidense.