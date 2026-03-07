El Mando Central del Ejército de Estados Unidos destacó la reciente intensificación de ataques atribuidos a Irán en diferentes países de Oriente Próximo, subrayando el uso de drones iraníes contra zonas residenciales en Baréin como muestra de una estrategia dirigida contra la población civil. Según reportó el medio original, el gobierno estadounidense responsabilizó de manera directa a Teherán por acciones ofensivas en una docena de países de la región y advirtió que estos ataques no quedarán sin respuesta.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la publicación fue difundida este viernes por las Fuerzas Armadas estadounidenses a través de sus canales oficiales, donde se afirmó que el “régimen terrorista iraní ha atacado 12 países diferentes y continúa atacando deliberadamente a civiles en todo Oriente Medio". El informe subraya la gravedad del incidente en Baréin, donde las autoridades estadounidenses aseguraron que las fuerzas iraníes utilizaron siete drones de ataque dirigidos hacia áreas residenciales habitadas por civiles.

La comunicación de las Fuerzas Armadas recalcó la postura de la Casa Blanca respecto al trabajo conjunto con aliados regionales para enfrentar las amenazas a la población civil e insistió en la permanencia de presencia militar estadounidense en Oriente Próximo. El almirante Brad Cooper, representante del Mando Central, puntualizó la determinación de Estados Unidos de no retirarse de la región y aseguró la colaboración continua con socios locales para contrarrestar los riesgos planteados por estos ataques.

En el marco de la actual ofensiva desarrollada por Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, este intercambio de acciones y acusaciones ocurre en un ambiente de tensión creciente. El medio recogió declaraciones en las que Estados Unidos sostiene que responderá ante cualquier nueva agresión de Teherán y considera inadmisible la amenaza sistemática contra civiles.

La situación adquiere una dimensión especial en los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), entre ellos Baréin, donde, según detalla la fuente, los gobiernos han adoptado el compromiso de no permitir que sus territorios sean empleados para lanzar ataques contra Irán. No obstante, estos países han experimentado agresiones dentro de su territorio, lo que refuerza el clima de inestabilidad en la zona.

El reporte añade que estas implicaciones regionales ocurren mientras en España existe un debate abierto respecto a la negativa de permitir a Estados Unidos el uso de bases en territorio español para ejecutar ataques contra objetivos iraníes. Esta postura marca una diferencia importante en el apoyo logístico ofrecido dentro de las alianzas internacionales, a pesar de la presión derivada de la escalada militar en Medio Oriente.

En diferentes momentos de la comunicación recogida por el medio, funcionarios estadounidenses subrayaron la importancia de mantener la cooperación con aliados estratégicos y recordaron que el objetivo central es frenar la amenaza que las operaciones iraníes representan contra individuos no implicados en el conflicto armado. Además, el reporte citó la posición firme de la administración estadounidense de responder de manera adecuada y proporcionada a cada ataque imputado a Teherán.

Estados Unidos, según diversas declaraciones oficiales recogidas por el medio, considera estas acciones una violación relevante de estándares internacionales y destaca la necesidad de mantenerse vigilante sobre la evolución del conflicto. La continuidad de la colaboración con sus socios regionales, el seguimiento de los compromisos internacionales y la protección de la población civil marcan la agenda que Washington sostiene en la actualidad frente a la estrategia militar atribuida a Irán.