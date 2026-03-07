Dos manifestaciones de la oposición iraní en París pero de muy distinto signo

París, 7 mar (EFE).- Dos manifestaciones de la oposición iraní de muy distinto signo se desarrollaron esta tarde en París para protestar contra el régimen de Teherán, una en favor del hijo del Sha, Reza Pahlavi, y en apoyo de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, y otra del movimiento de los muyahidines.

El desfile en apoyo de Reza Pahlavi, entre la plaza de Cataluña y la explanada de los Inválidos, reunió al menos a un millar de personas, que llevaban banderas iraníes, pero también algunas israelíes y fotografías del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del presidente estadounidense, Donald Trump.

Se trataba de agradecerles los bombardeos contra Irán desde el pasado 28 de febrero, como quedaba nítido en algunas de las pancartas ("Gracias Netanyahu"), unas operaciones militares con las que muchos ven la posibilidad de un derrocamiento del régimen para instalar al frente del país al hijo del último monarca.

En la pancarta central de la marcha, el mensaje era "Irán, vida, libertad con Reza Pahlavi", unido a un paralelismo entre el Irán de 2026 y la Francia de 1944, que consiguió deshacerse de la ocupación nazi, los dos "liberados gracias a los aliados".

Entre el público había gente de todas las edades, también jóvenes, vestidos en su inmensa mayoría a la occidental y con apariencia de formar parte muchos de ellos de grupos sociales en la parte alta de la escala social.

Entre los que intervinieron al comienzo de la marcha estuvo la que fue ministra francesa de Asuntos Europeos entre 2017 y 2019, durante el primer mandato del presidente, Emmanuel Macron, y actual eurodiputada del partido centrista Renew del jefe del Estado, Nathalie Loiseau.

Preguntada por los signos de apoyo a la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos de los manifestantes, Loiseau puntualizó en declaraciones a EFE que no está de acuerdo con esa posición y que no tiene "una gran confianza ni en Netanyahu, ni en Donald Trump".

"Pero no soy yo la que hace esos carteles, son refugiados que tienen esperanza. Yo he venido a decir a estos refugiados que, como ellos, quiero la caída del régimen de los mulás y que Irán merece algo mejor que lo que han vivido desde hace décadas. Y que no dejen que ninguna potencia extranjera elija a sus dirigentes en su lugar".

En cuanto a un posible derrocamiento del poder actual con esta ofensiva bélica, señaló que si eso ocurriera no se sentiría legitimada para criticarlo.

No obstante, añadió que está "inquieta" porque -dijo- "creo que nunca ha habido un cambio de régimen desde el exterior con la guerra. Pero no tengo derecho a decirles que el régimen de los mulás se va a quedar para siempre".

En la segunda concentración, que tuvo una dimensión similar en lo que se refiere a la participación, el secretario del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán (CNRI), Aboulghassem Rezaee, criticó a los que defienden la vuelta de la monarquía con Reza Pahlavi, al ser preguntado por EFE.

El dirigente de los muyahidines insistió en que los iraníes, después de cerca de medio siglo del régimen actual, no permitirán "pasar de una dictadura a otra dictadura".

Rezaee, que pasó varios años encarcelado como preso político durante el reinado del Sha, cuando fueron asesinados varios miembros de su familia, y que dijo todavía conservar las cicatrices de las torturas que sufrió, afirmó: "no permitiremos que Pahlavi secuestre la revolución del pueblo".

Hizo hincapié en que el hijo del Sha "representa a un dictador que fue derrocado por sus políticas de corrupción y represión".

Su principal mensaje es que "el cambio de régimen está en manos del pueblo iraní y de la resistencia organizada". Una forma de señalar que no puede venir impuesto del exterior.

En la concentración de los muyahidines, había en particular iraníes de mayor edad, refugiados que llevan decenas de años fuera del país y una parte de las mujeres iba con la cabeza cubierta con velo. EFE

