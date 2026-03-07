Carlos Sainz: "Es un fin de semana nefasto"

Carlos Sainz expresó que la acumulación de contratiempos técnicos le ha impedido completar procedimientos clave con el monoplaza de Williams, lo que significa que, para él, el día de la carrera equivaldrá a un reinicio en su preparación. Según declaraciones recogidas por el canal DAZN, Sainz calificó como muy negativo este arranque del Gran Premio de Australia al detallar que el coche ha sufrido una serie de averías en las distintas sesiones libres y en la clasificación. El medio DAZN reportó que el piloto español afrontará la carrera partiendo desde las últimas posiciones debido a un fallo con el sistema de recuperación de energía (ERS), una incidencia que no pudo resolverse a tiempo y le impidió participar en la sesión clasificatoria.

Tal como informó DAZN, Sainz señaló que no logró rodar durante los entrenamientos libres dos, solo pudo dar media vuelta en la tercera tanda libre y tuvo que ausentarse por completo de la qualy, lo que limitó severamente su adaptación al monoplaza y el análisis de datos antes de la carrera. Esta situación se complicó aún más porque, según palabras recogidas por DAZN, en la pretemporada celebrada en Baréin no se presentaron este tipo de inconvenientes mecánicos, lo que tomó por sorpresa al equipo al mostrar problemas tan pronto en la temporada oficial del Mundial de Fórmula 1.

De acuerdo con las declaraciones publicados por DAZN, la racha de incidentes no solo afectó a Sainz, sino también a su compañero de equipo Alex Albon, quien enfrentó un problema en la primera sesión libre. Posteriormente, Sainz vio interrumpido su programa en la segunda y tercera sesión de pruebas, lo que dejó a ambos pilotos sin la posibilidad de realizar simulaciones largas ni ajustes profundos en la puesta a punto de los autos antes de la competencia principal.

Según aclaró Sainz en declaraciones recogidas por DAZN, el plan previsto para la carrera consiste en aprovecharla como una jornada experimental, dada la ausencia de rodaje en tandas largas o simulación de carrera en los días previos. El piloto manifestó que este panorama le coloca en desventaja con respecto a los demás pilotos de la parrilla, ya que, incluso con miras al siguiente Gran Premio en China, esta sería su primera verdadera clasificación en condiciones normales con el nuevo monoplaza de Williams.

El medio DAZN detalló que Williams se vio obligado a reorganizar sus estrategias para el fin de semana australiano. Los técnicos del equipo intentaron resolver el fallo en el ERS que afectó a Sainz, pero no dispusieron del tiempo suficiente para devolver el coche a condiciones óptimas durante la sesión de clasificación. Esta circunstancia dejó a Sainz relegado al fondo de la parrilla, forzando a revisar sus expectativas para una carrera donde tendrá que remontar varias posiciones si espera sumar puntos.

A lo largo del fin de semana, los problemas de fiabilidad se manifestaron de formas diversas. En la primera sesión libre, Alex Albon tuvo que detener su monoplaza tras detectar anomalías mecánicas, según indicó el medio DAZN. Más tarde, Sainz se encontró imposibilitado para completar vueltas relevantes en los Libres 2 y Libres 3. Como resultado, el español no tuvo oportunidad de ensayar configuraciones para la carrera, ni de comprender el comportamiento del monoplaza con distintos niveles de combustible o neumáticos.

El propio Sainz reconoció ante DAZN que esta sucesión de percances le deja “un fin de semana por detrás” de la preparación habitual que requieren los pilotos de Fórmula 1, especialmente en fases iniciales de la temporada cuando el auto aún se encuentra en proceso de adaptación y desarrollo. De acuerdo con la crónica del mismo medio, Sainz recalcó que la falta de actividad tanto en tandas cortas como en las largas, y la ausencia de una verdadera sesión clasificatoria, limitará drásticamente sus posibilidades de competir en igualdad de condiciones en la ronda australiana.

Además, DAZN destacó que tanto Sainz como el equipo Williams tendrán que extraer conclusiones de cara a la próxima cita del calendario, ya que el Gran Premio de China podría convertirse en el primer fin de semana completo de trabajo para el piloto español a bordo de su monoplaza. La escudería buscará identificar la causa raíz de los imprevistos detectados en Australia con el propósito de prevenir que se repitan en futuras carreras del campeonato mundial.

Entre las consecuencias inmediatas de esta serie de incidentes técnicos, Sainz y Williams enfocarán sus esfuerzos en obtener la máxima información posible durante la prueba del domingo, con la esperanza de mejorar la fiabilidad y el rendimiento en los eventos venideros.