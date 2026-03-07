Arabia Saudí denuncia un ataque iraní con al menos cuatro drones y un misil

Las autoridades de Arabia Saudí han notificado durante la madrugada de este sábado la interceptación de cuatro drones y un misil procedentes Irán, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.

"Un misil balístico lanzado hacia la base aérea Príncipe Sultán ha sido interceptado y destruido", ha indicado el portavoz oficial del Ministerio de Defensa saudí en una publicación en redes sociales.

Previamente, el mismo Ministerio de Defensa había informado a través de la misma vía de la detección de cuatro vehículos aéreos no tripulados que "fueron interceptados y destruidos en el 'Empty Quarter', en dirección al campo petrolífero de Shaybah".

En los últimos días, los Estados pertenecientes al Consejo de Cooperación del Golfo, entre los que se encuentra Arabia Saudí, se han comprometido a que sus territorios no se usarán para lanzar ataques contra Irán, si bien algunos de ellos han sufrido en primera persona los ataques de Irán en medio de la escalada en Oriente Próximo, y en un momento en el que hay un debate abierto por la negativa de España a dejar a EEUU que use sus bases en territorio español para atacar a Teherán.