Al menos cuatro muertos y diez heridos en un ataque ruso contra la ciudad de Járkov (Ucrania)

Al menos cuatro personas han perdido la vida y otras diez han resultado heridas en la ciudad ucraniana de Járkov tras el bombardeo de edificios residenciales perpetrado por las Fuerzas Armadas rusas con misiles balísticos.

"El enemigo lanzó un ataque con misiles contra el distrito Kiivski de Járkov. Hasta el momento, se tiene constancia de un herido", ha informado a primera hora de la madrugada de este sábado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, que posteriormente ha ido actualizando las cifras de afectados por el ataque.

Los equipos de rescate han estado trabajando durante toda la madrugada para poder encontrar los cuerpos sin vida entre los escombros de los edificios bombardeados. La entrada de un bloque de cinco pisos ha quedado prácticamente destruida y otros dos pisos de un edificio vecino también han recibido impactos.

Las autoridades ucranianas han confirmado que una de las víctimas mortales es una mujer de 65 años, mientras que todavía no han informado de la identidad del resto. Igualmente, han indicado que entre los heridos se encuentran varios menores de seis, once y 17 años.

Por su parte, el Kremlin ha sostenido que durante la noche han interceptado hasta 124 vehículos no tripulados procedentes de Ucrania, la mayoría (29) en la región rusa de Briansk e incluso uno de ellos se dirigía hacia la capital, Moscú.

Este viernes, las autoridades de Rusia y Ucrania han realizado un nuevo intercambio de 600 militares --300 por cada bando-- capturados en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.