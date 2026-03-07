Agencias

Al menos 23 muertos en inundaciones en Nairobi (Kenia)

Al menos 23 personas han muerto en las inundaciones que afectan principalmente a la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia, según el último balance publicado por la Policía keniana.

"El Servicio Nacional de Policía está realizando operaciones de búsqueda y rescate tras la intensa lluvia de anoche que ha provocado extensas inundaciones y problemas en varias partes de Nairobi", ha explicado la Policía en un comunicado.

Las lluvias han provocado además "destrucción de propiedades, cierres de carreteras y desplazamiento de población" principalmente en los barrios de Mukuru, Kibra, Mathare, Huruma, Sur B y C, Embakasi, Roysambu, Kahawa West, Githurai y parte de la zona occidental.

En el marco de estas operaciones han sido rescatadas 29 personas en varios puntos de la ciudad, según la Policía, que mantiene el despliegue para responder a los avisos de emergencia.

Las inundaciones se han agravado debido a las deficiencias del sistema de alcantarillado de la ciudad, destacan medios locales. Mientras, las autoridades han pedido extremar la precaución, paciencia y vigilancia.

