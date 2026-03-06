Agencias

UNICEF denuncia cerca de 180 muertos en Irán por la ofensiva militar de EEUU e Israel

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado que alrededor de 180 niños han muerto a causa de los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán en el marco de la ofensiva desatada el 28 de febrero, incluidos cerca de 170 en el bombardeo contra una escuela femenina en Minab.

La oficina de UNICEF en Oriente Próximo y norte de África se ha mostrado "profundamente preocupada por el impacto letal que la actual escalada militar en Irán está teniendo en la infancia", antes de resaltar que hasta ahora ha dejado "unos 180 niños y niñas muertos y muchos más heridos".

"Entre las víctimas se encuentran 168 niñas que perdieron la vida cuando un ataque alcanzó el 28 de febrero la escuela primaria femenina Shajaré Tayebé, en Minab, en horario escolar", ha lamentado, al tiempo que ha resaltado que "las informaciones indican que la mayoría de las víctimas eran alumnas de entre 7 y 12 años".

"Además, doce niños murieron en otras escuelas de cinco lugares diferentes de Irán", ha subrayado. "Estas víctimas infantiles son un duro recordatorio de la brutalidad de la guerra y la violencia contra la infancia, que impacta en las familias y las comunidades durante generaciones enteras", ha destacado.

Así, ha recordado que "los niños y las escuelas están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario", al tiempo que ha incidido en que estos centros "deben ser lugares seguros" y advertir de que "mientras continúan los ataques militares en toda la región, los niños están cada vez más expuestos a la violencia, y el impacto en la infraestructura civil esencial representa una amenaza directa para su bienestar".

"Al menos 20 escuelas y diez hospitales han resultado dañados en Irán, lo que ha interrumpido el acceso de los niños a la educación y a servicios de salud esenciales", ha apuntado UNICEF, que ha reclamado a las partes en conflicto que "cumplan con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y garanticen la protección de los civiles".

"De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, la vida y el bienestar de los niños y niñas deben protegerse siempre", ha reiterado el organismo, que ha puntualizado que "sigue de cerca la situación" y "está listo para apoyar los esfuerzos humanitarios para ayudar a los niños y las familias afectados por la escalada de violencia".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

