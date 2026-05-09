Agencias

El primer ministro libanés destaca "avances significativos" con Damasco tras mantener una reunión con Al Shara

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El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha afirmado este sábado que se han producido "avances significativos" en las cuestiones pendientes con Siria tras una reunión en Damasco con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, en la que ambos han tratado diversos temas, entre ellos el retorno "seguro" de los desplazados, la situación de los desaparecidos o la seguridad fronteriza.

"Nos hemos detenido en la necesidad de continuar el diálogo y la cooperación para facilitar el retorno seguro y digno de los desplazados sirios a sus hogares y la regulación de la mano de obra siria en Líbano", ha indicado Salam en un comunicado posterior a la reunión recogido por su oficina en redes sociales.

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Ambos han abordado también la situación de los desaparecidos y secuestrados forzosamente en ambos países, así como la necesidad de intensificar los controles en la frontera y prevenir el contrabando, además de fortalecer los pasos fronterizos y facilitar el movimiento de personas y mercancías.

"Continuaremos las consultas a nivel político y fortaleceremos la cooperación entre nuestros dos países, lo cual no se limita a los ámbitos mencionados, sino que abarca muchos otros. Para este fin, estableceremos comités técnicos conjuntos e intensificaremos la comunicación a nivel ministerial", ha señalado.

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Salam y Al Shara también han intercambiado puntos de vista sobre los acontecimientos regionales e internacionales, en un contexto de tensiones debido a la frágil tregua que mantienen Estados Unidos e Irán desde el pasado 8 de abril.

La reunión se produce después de que las autoridades de Siria y Líbano firmaran en febrero un acuerdo para el traslado de más de 300 presos sirios encarcelados en territorio libanés a su país de origen, una medida que se dio tras meses de consultas y con la que Damasco y Beirut buscaban mejorar sus relaciones bilaterales.

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