Un total de 250 jóvenes presentan sus producciones de ópera en la cuarta edición de LÓVA del Teatro Real

Las actividades desarrolladas en la cuarta edición de la Feria de Compañías LÓVA contemplaron talleres prácticos orientados a diferentes aspectos de la producción operística, como escenografía, iluminación, utilería, movimiento y comunicación. Estos espacios formativos, facilitados por trabajadores del Real Teatro de Retiro y por técnicos y artistas invitados, sirvieron para que los jóvenes asistentes pudieran experimentar de primera mano el trabajo colaborativo y multidisciplinar que caracteriza la creación de una ópera. En este contexto, la noticia principal radica en la participación de 250 estudiantes procedentes de 21 centros escolares de distintas regiones de España, quienes han presentado sus propias compañías y producciones operísticas en un evento que simula una feria profesional en el Teatro Real de Retiro, según informó el propio Teatro Real.

De acuerdo con lo publicado por el Teatro Real, la cita tuvo lugar este viernes en las instalaciones del Real Teatro de Retiro. El Hall, el Atrio, el Vestíbulo, la Sala Principal y la Sala Pacífico sirvieron de escenario para que los jóvenes, con edades comprendidas entre los 8 y los 16 años, mostraran los resultados de un proceso formativo que transforma sus aulas en verdaderas compañías de ópera durante todo el curso escolar. Acompañados por sus tutores, los participantes organizaron stands y materiales promocionales diseñados y elaborados en sus propios colegios, teniendo la oportunidad de compartir públicamente las propuestas creativas y la identidad de sus compañías.

El medio Teatro Real detalló que la inauguración del evento estuvo a cargo de Ignacio García-Belenguer, director general del Teatro Real, y de Raquel Rivera, directora del Real Teatro de Retiro. Ambos dirigentes subrayaron la importancia de iniciativas como LÓVA para acercar las artes escénicas a la población juvenil y estimular la innovación educativa. El proyecto LÓVA -La Ópera, un Vehículo de Aprendizaje- se fundó en 2007 como respuesta a la necesidad de integrar la educación artística, la igualdad de oportunidades y la descentralización cultural en el ámbito escolar. Su impulso y coordinación corren a cargo de la pedagoga estadounidense Mary Ruth McGinn.

Siguiendo el modelo propuesto de LÓVA, cada alumno o alumna participante asume una función específica dentro de la estructura habitual de una compañía de ópera. Las responsabilidades asignadas abarcan la autoría del libreto, la composición musical, la escenografía, la iluminación, la carpintería, el vestuario, el maquillaje, la dirección de escena y la gestión de comunicación. Esta metodología fomenta el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades transversales, permitiendo que los estudiantes se aproximen a la elaboración de una obra artística desde múltiples perspectivas profesionales.

Desde su nacimiento hace casi 20 años, según consignó el Teatro Real, LÓVA ha conseguido que numerosos colegios de toda España adopten un método pedagógico que transforma el aula en un laboratorio de creación escénica. A lo largo de un año escolar completo, el estudiantado colabora en la escritura, diseño, interpretación, producción y presentación de óperas originales. Los profesores-adultos actúan como facilitadores del proceso, mientras que las decisiones creativas y organizativas recaen, en su mayor parte, sobre los propios alumnos, según destacó el Teatro Real en su comunicado.

La presencia de talleres impartidos por expertos del propio teatro añade al proyecto un valor de aprendizaje práctico. Los participantes exploran los aspectos técnicos y artísticos de la ópera en un contexto real, lo que contribuye a su formación y al descubrimiento de nuevas vocaciones profesionales dentro del ámbito de las artes escénicas. Además, el evento busca fortalecer la colaboración entre escuelas de diferentes comunidades autónomas, promoviendo la integración y el intercambio de experiencias entre jóvenes de distintos contextos.

El medio Teatro Real subrayó que el formato de feria profesional adoptado por la cuarta edición de LÓVA responde al objetivo de brindar una experiencia integral que simule el entorno laboral de la industria cultural. Los stands creados por los propios estudiantes permitieron exhibir sus procesos creativos, maquetas, vestuarios, campañas de comunicación y otros materiales producidos colectivamente, consolidando una red de jóvenes creadores y futuras generaciones de público y profesionales de la ópera.

Finalmente, la propuesta educativa de LÓVA, tal como destacó el Teatro Real, facilita la comprensión de la ópera como una disciplina compleja y colaborativa. El proyecto refuerza valores como la responsabilidad individual, la participación igualitaria y la inclusión, contribuyendo a la construcción de una cultura artística desde la infancia y fomentando la descentralización cultural al implicar a centros escolares de toda la geografía española.