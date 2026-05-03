Sánchez llevará su defensa de más control de las redes a la cumbre que reúne a toda Europa

Madrid, 3 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevará este lunes su defensa de que haya un mayor control de las redes sociales a la cumbre que celebrará en Armenia la Comunidad Política Europea, un foro que reúne a los Veintisiete y a la mayoría del resto de países europeos que no forman parte del club comunitario.

Sánchez viaja este domingo a la capital de Armenia, Ereván, para asistir a esa cumbre, la octava de este grupo de naciones y a las que se va a unir por vez primera un país que no forma parte de Europa, Canadá.

PUBLICIDAD

Su primer ministro, Mark Carney, asistirá tras la invitación expresa que le han hecho el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Con el lema "Construyendo el futuro: unidad y estabilidad en Europa", está previsto que casi medio centenar de jefes de Estado o de Gobierno se den cita en Armenia para debatir, en un momento de transformación geopolítica, cómo cooperar más estrechamente y coordinar medidas en favor de la democracia y para reforzar la seguridad económica y energética.

PUBLICIDAD

Sobre ello versarán los debates de los líderes, en los que estará presente inevitablemente la situación de Oriente Medio tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, y Sánchez tendrá oportunidad de reiterar la posición que ha venido defendiendo al respecto, muy crítica al considerar que esa acción no ha respetado el derecho internacional.

Además de una sesión plenaria en la que participarán todos los jefes de Estado o de Gobierno, habrá dos mesas redondas, una de ellas sobre resiliencia democrática y amenazas híbridas, copresidida por Francia y Moldavia, y centrada en la manipulación informativa extranjera y las amenazas híbridas.

PUBLICIDAD

En ella participará Sánchez, quien, según fuentes del Gobierno, defenderá un mayor control de esa manipulación informativa, limitar el anonimato en redes sociales y fijar una minoría de edad digital

Son objetivos que el presidente del Gobierno viene planteando tanto dentro como fuera de España por la importancia que considera que tiene reforzar la regulación digital y de las grandes plataformas.

PUBLICIDAD

Fue en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái en febrero donde avanzó que España prohibiría el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y reiteró que adoptaría otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

La segunda mesa redonda en la que participarán otros líderes europeos versará sobre conectividad y seguridad en la transición verde, que estará copresidida por Noruega y Croacia.

PUBLICIDAD

La Comunidad Política Europea es un foro que impulsó en 2022 el presidente francés, Emmanuel Macron, que pretende fomentar el diálogo político y la cooperación para abordar cuestiones de interés común, así como reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo.

España albergó la tercera cumbre de esta comunidad en octubre de 2023 en Granada, durante la presidencia semestral del Consejo de la UE, y la próxima está previsto que se celebre en Irlanda en noviembre. EFE

PUBLICIDAD