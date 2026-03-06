Un avión del Ejército del Aire aterriza en Omán para otra evacuación de españoles

El contingente español encargado de participar en operaciones de vigilancia marítima en el Océano Índico, cerca del Cuerno de África, se prepara para regresar a Madrid tras una misión en el Golfo Pérsico, en el contexto de una escalada regional de violencia militar. Según informó el Ministerio de Defensa, el avión modelo Airbus A330 del Ejército del Aire aterrizó en Omán este viernes, con el objetivo de llevar a cabo una segunda operación de evacuación para repatriar a ciudadanos españoles debido a los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel sobre Irán y la posterior respuesta militar de este país contra bases estadounidenses dispersas en más de una decena de naciones de Oriente Medio.

El Estado Mayor de la Defensa comunicó que el avión despegará hacia Madrid "en unas horas", siguiendo las órdenes directas del comandante del Mando de Operaciones, detalló el medio. La aeronave en misión partió inicialmente desde la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, realizó una escala en Yibuti y después continuó su ruta hacia el destino en el Golfo Pérsico para cumplir con la evacuación de personal español destacado en la zona. De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el grupo a evacuar corresponde al 57º relevo del Destacamento Aéreo Táctico (DAT) “Orión”, encargado de tareas en la Operación Atalanta de la Unión Europea, un esfuerzo contra la piratería enfocado en salvaguardar la seguridad del tráfico marítimo internacional desde finales de 2025.

Esta no es la primera misión de retorno reciente gestionada en la zona. El medio reportó que entre martes y miércoles de la misma semana se ejecutó una operación similar, durante la cual el A330 del Ejército del Aire trasladó a 171 españoles desde Omán hasta la base de Torrejón de Ardoz en Madrid, como respuesta a la intensificación del conflicto en Oriente Medio. El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comunicó el jueves que la totalidad de los españoles residentes en Irán que solicitaron salir del país lograron hacerlo a través de las gestiones realizadas tras la serie de ataques y represalias militares en la región.

Albares también precisó, según publicó el medio, que existen ciudadanos españoles que han decidido no abandonar Irán, en su mayoría porque poseen lazos familiares en el país o mantienen doble nacionalidad. Las acciones de repatriación se producen tras la escalada de violencia derivada de los bombardeos efectuados por Estados Unidos e Israel en territorio iraní, acción que llevó a Irán a llevar a cabo ataques contra instalaciones militares estadounidenses en más de diez países del área.

Fuentes del Ministerio de Defensa explicaron que el Destacamento Aéreo Táctico “Orión” desarrolla desde hace años actividades vinculadas a la Operación Atalanta, cuyo objetivo principal es combatir la piratería y proteger embarcaciones comerciales y humanitarias en las aguas internacionales del Océano Índico, en una región considerada estratégica para el tránsito marítimo mundial. El personal español desplazado ha permanecido en la zona desde finales de 2025 y su participación se enmarca en compromisos multilaterales de la Unión Europea.

Las sucesivas evacuaciones realizadas en la última semana ponen de manifiesto el impacto directo que la escalada militar en Oriente Medio ha tenido sobre la seguridad de ciudadanos extranjeros y personal diplomático desplegado en la zona, según consignó el medio. El despliegue del Airbus A330 y la coordinación operacional desde el Mando de Operaciones reflejan el protocolo de actuación adoptado por Defensa en situaciones de emergencia internacional, donde el retorno seguro del personal nacional constituye la prioridad.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Defensa, el avión que actualmente aguarda en Omán realizará el vuelo de regreso transporte de los efectivos españoles en cuanto reciba la orden para cerrar el operativo. El contexto generado por los recientes enfrentamientos refuerza la atención sobre la seguridad de misiones internacionales y el impacto de las tensiones regionales en la movilidad e integridad de nacionales en el extranjero.