Samsung espera tener listas sus gafas inteligentes este año

Samsung mantiene entre sus planes el lanzamiento de sus primeras gafas inteligentes, que espera tener listas este mismo año, un tipo de producto que ve más masivo que los visores de realidad extendida.

La compañía tecnológica trabaja desde hace varios años junto con Google y Qualcomm en el desarrollo de dispositivos de realidad extendida. Fruto de esta colaboración presentó en octubre del año pasado Galaxy XR, un visor optimizado para inteligencia artificial multimodal que ofrece interacciones naturales mediante voz, visión y gestos, basado en Android XR e impulsado por el procesador Snapdragon XR2+ Gen 2.

La presentación también ofreció un adelanto de otro producto en el que estaba trabajando Samsung: unas gafas inteligentes. Lo poco que desveló entonces es que tendrán un diseño "elegante y vanguardista" que combinará con la tecnología de IA nativa, al estar conectados con el ecosistema Android XR.

Ahora, la compañía ha compartido los primeros detalles aprovechando su paso por Mobile World Congress. En concreto, ha especificado que las gafas tendrán una cámara ubicada al nivel de la vista del usuario y que se conectará con un 'smartphone' para el procesamiento.

En declaraciones a CNBC, el vicepresidente ejecutivo del Negocio Móvil, Jay Kim, explicó que lo que importante de la inteligencia artificial era que comprendiera "lo que están viendo" para que pueda "enviar la información al teléfono móvil y luego procesarla y realmente ofrecerte mucha información".

Kim también ha defendido este factor de forma frente al del visor. "Creo que la realidad extendida en visores estará disponibles, pero no como una especie de negocio a gran escala", dijo directivo.

Lo que no ha querido especificar es si incorporarán una pantalla, aunque ha referido los teléfonos y los relojes inteligentes como opciones para las personas que necesiten una. En cualquier caso, Samsung tiene el lanzamiento de sus gafas inteligentes en mente, y espera que "tener algo para la industria este año".

