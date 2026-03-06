Agencias

(Previa) La racha del tenista español Carlos Alcaraz amenaza Indian Wells

El tenista español Carlos Alcaraz arranca este sábado su participación en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1000 de la temporada, con la intención de alargar su racha triunfal en lo que va de 2026, con su tercer título del año y también el tercero en el desierto californiano.

El murciano es el rival a batir esta campaña con 12 victorias y cero derrotas, con las que levantó el Abierto de Australia y el torneo de Doha. "Yo sigo viéndome con debilidades, tengo que seguir avanzando", dijo Alcaraz después de ganar en Melbourne el único 'grande' que le faltaba y convertirse en el tenista más joven de la historia en completar el 'Grand Slam', a sus 22 años.

Aún están lejos las 41 victorias seguidas que firmó en 2011 el serbio Novak Djokovic como récord, pero al de El Palmar se le quedan pequeños los retos. El número uno del mundo, bien afianzado en su mano a mano con Jannik Sinner, debutará contra Grigor Dimitrov en un Indian Wells que conquistó en 2023 y 2024, derrotado el año pasado en semifinales por el británico Jack Draper.

El búlgaro superó la primera ronda con dificultad para evitar el cuarto torneo seguido cediendo en su estreno, pero sigue siendo un rival de calidad y peligroso. En el historial de enfrentamientos entre ambos, el español domina (4-2), siendo el último duelo precisamente el año pasado en octavos de la cita californiana.

En el camino hacia una hipotética final contra Sinner, el de El Palmar tiene duelos señalados contra Casper Ruud, Alex de Miñaur o Djokovic. De momento, Alcaraz no ha encontrado rival y ha demostrado que, efectivamente, puede jugar cada vez mejor. El español no da resquicio, mientras a Sinner no le acompañan igual los resultados, y encima en Indian Wells se siente como en casa.

