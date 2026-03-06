Entre las víctimas mortales del ataque aéreo perpetrado el viernes contra la periferia de Shiraz se encuentran dos miembros de los servicios de emergencia, identificados por la Media Luna Roja iraní como Hushang Turkaliya y Sajad Charjandé. El organismo informó que ambos acudieron a auxiliar a los heridos cuando perdieron la vida en la zona atacada. De acuerdo con el parte oficial, la ofensiva supuso un impacto directo en personal dedicado a labores de socorro, en medio de una situación que las autoridades locales calificaron como parte de una crisis humanitaria derivada de la escalada militar en la región. Esta información se dio a conocer a través de declaraciones recogidas por la agencia iraní de noticias Tasnim, según reportó el medio.

Al menos veinte personas fallecieron y unas treinta resultaron heridas tras el bombardeo que afectó a áreas residenciales en las inmediaciones de Shiraz, en la provincia de Fars, cercana al centro-sur de Irán. Según informó la agencia Tasnim y confirmó la Media Luna Roja iraní, el ataque se produjo en el contexto de la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero contra territorio iraní. Las autoridades provinciales afirmaron que la operación armada representa un “crimen de guerra cometido por Estados Unidos y el régimen sionista”, atribuyendo la autoría a esos países y señalando a la población civil como principal afectada.

El presidente de la Media Luna Roja, Pirhosein Kolivand, transmitió que los bombardeos coordinados por Estados Unidos e Israel han golpeado hasta el momento más de 3.600 objetivos civiles, entre ellos 3.090 viviendas particulares y 528 recintos comerciales. A ello se suman 24 centros de atención sanitaria y nueve instalaciones de la propia Media Luna Roja, según publicó la agencia Tasnim. Kolivand subrayó el impacto directo sobre infraestructuras críticas para el funcionamiento diario de la sociedad y el acceso a servicios médicos, señalando las consecuencias prolongadas e inmediatas para decenas de miles de habitantes.

El medio Tasnim detalló que esta ofensiva coordinada ha dejado un saldo total superior a 1.200 fallecidos en todo el país, información que fue respaldada por diversas autoridades locales. Entre los muertos se encuentran figuras destacadas a nivel político y militar, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros del gabinete, así como oficiales de alto rango del Ejército iraní. Según publicó la agencia Tasnim, estas bajas se produjeron en ataques dirigidos a instalaciones y domicilios, parte de una campaña de presión militar sostenida.

Frente a estos acontecimientos, el Ejército iraní lanzó una serie de respuesta militar, mediante misiles y drones, apuntando contra objetivos israelíes y estadounidenses ubicados en Oriente Próximo. Estos contraataques han tenido como blanco tanto bases militares como otros puntos considerados estratégicos por las fuerzas iraníes. De acuerdo con Tasnim, la escalada de la violencia ha involucrado a múltiples países de la región, extendiéndose más allá de las fronteras iraníes y provocando un aumento de la tensión en todo Oriente Medio.

La provincia de Fars permanece en estado de alerta, con las autoridades locales desplegando servicios de emergencia adicionales para atender a los heridos y supervisar la situación. La Media Luna Roja y las autoridades sanitarias han dado prioridad al traslado y tratamiento de las víctimas, mientras equipos de rescate permanecen en la zona afectada. Según detalló Tasnim, la presión sobre el sistema de salud regional ha aumentado en las últimas horas a medida que se conocen nuevos detalles sobre el número de afectados y los daños materiales en barrios residenciales.

El medio iraní Tasnim consignó que representantes del gobierno central y provincial han iniciado investigaciones para documentar el ataque, reunir pruebas y solicitar la intervención de organismos internacionales. Las autoridades insisten en que los ataques violan acuerdos internacionales y solicitan apoyo para la protección de la población civil, especialmente en contextos donde los servicios de emergencia resultan objetivo de acciones militares.

Las consecuencias de la ofensiva, de acuerdo con Tasnim, incluyen desplazamiento de habitantes, destrucción de viviendas y una creciente preocupación en la población local por la seguridad ante futuros ataques. Los informes preliminares muestran graves daños en infraestructuras residenciales y comerciales cercanas al epicentro del bombardeo, mientras continúan las labores de reparación y búsqueda de sobrevivientes.

El balance de víctimas y daños materiales sigue en aumento a medida que avanzan las diligencias de los equipos de rescate, según el último informe publicado por la agencia Tasnim. Las autoridades esperan que el número de fallecidos y heridos se actualice en las próximas horas, dado que algunas personas permanecen en estado grave y se reportan desaparecidos en las zonas más afectadas.