Los Reyes no faltan al concierto 'in memoriam' en homenaje a las víctimas del terrorismo

La Fundación Víctimas del Terrorismo organizó un concierto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid con el objetivo de ofrecer un espacio de reconocimiento a quienes han sufrido el terrorismo y sus familias. Este evento, según publicó la agencia de noticias, se realizó en su vigésima cuarta edición y contó con la asistencia de diversas autoridades y familiares de víctimas. Durante el acto, la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE, bajo la dirección de Carlos Miguel Prieto, interpretaron el "War Requiem" de Benjamin Britten, una pieza que Britten compuso para rendir homenaje a las víctimas de guerras y que en esta ocasión también sirvió para preservar la memoria de quienes han padecido actos terroristas.

Según detalló la fuente informativa, los reyes Felipe VI y Letizia acudieron al evento en medio de condiciones climatológicas adversas, ya que una persistente lluvia afectó la capital española en el momento de la cita. Pese a ello, los monarcas no suspendieron su presencia y acompañaron a los familiares, participantes y organizadores del homenaje. El medio indicó que la reina Letizia optó por vestimenta de luto, reiterando el protocolo que había seguido en un acto reciente. Su atuendo consistió en una camisa cruzada y un pantalón de talle alto, complementados con unos zapatos de charol negro con hebillas y una cartera de mano discreta.

Durante el concierto, la interpretación de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE fue acompañada por las voces de la Escolanía Sinan Kay, el tenor Moisés Marín y la soprano Miren Urbieta-Vega. La pieza central elegida, el "War Requiem", fue seleccionada por el director Carlos Miguel Prieto por su relevancia como obra de recuerdo a las víctimas de la violencia y de los conflictos armados, lo que concuerda con la intención de la Fundación de sensibilizar sobre la tragedia vivida por las víctimas del terrorismo.

El medio de comunicación subrayó que la edición de este año repitió el formato solemne de ocasiones anteriores, incorporando protocolos estrictos y medidas de respeto durante toda la celebración. De acuerdo con las mismas fuentes, el evento se encuentra consolidado en el calendario institucional como una cita destinada tanto al recuerdo de las víctimas como a subrayar el compromiso social e institucional con su memoria y reconocimiento.

La Fundación Víctimas del Terrorismo, promotora del concierto, mantuvo como principal objetivo visibilizar el sufrimiento de quienes han sido afectados por el terrorismo y propiciar una sociedad más consciente sobre la necesidad de la memoria y el homenaje a las víctimas. En diferentes momentos de la velada, autoridades y familiares de los homenajeados expresaron su respeto silencioso y su acompañamiento al colectivo. La participación especial de músicos y solistas reconocidos añadió un tono solemne a la interpretación.

Tal como consignó el medio que reportó el evento, tanto la programación musical como los discursos y gestos durante el acto respondieron a la doble intención de recordar a quienes perdieron la vida o resultaron afectados por el terrorismo, y de sensibilizar a los asistentes y a la opinión pública sobre la importancia de mantener viva esa memoria. La cita anual refleja tanto la dimensión cultural como la emocional de este tributo, combinando el arte sinfónico con la presencia de figuras institucionales y familiares de víctimas.

El Auditorio Nacional de Música, espacio habitual para este acto, se convirtió una vez más en escenario para la reflexión colectiva y la solidaridad, según quedó registrado en la cobertura realizada por la fuente informativa. El protocolo seguido durante todo el evento buscó resguardar el carácter solemne de la ocasión y resaltar el valor de los actos públicos de recuerdo en la sociedad actual.