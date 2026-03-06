Los ataques iraníes de represalia dejan casi 70 militares heridos en Kuwait

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, Saud Abdulaziz al Atuan, informó que la defensa aérea nacional neutralizó un total de 212 misiles balísticos y 394 drones durante los recientes ataques provenientes de Irán, advirtiendo que el Ejército del país mantiene el máximo nivel de preparación y realiza operaciones de vigilancia constante durante todo el día. Estos datos se conocen en medio de un contexto de tensión en varios países de Oriente Próximo con presencia militar estadounidense, donde los ataques iraníes han tenido consecuencias directas para personal militar kuwaití.

La agencia estatal de noticias kuwaití KUNA reportó que, según Al Atuan, un total de 67 miembros del Ejército de Kuwait resultaron heridos tras los bombardeos de represalia ejecutados por fuerzas iraníes en diferentes ubicaciones que albergan bases y efectivos estadounidenses. Los ataques ocurrieron después de una ofensiva lanzada el sábado anterior por Estados Unidos, en coordinación con Israel, contra objetivos en el país centroasiático, lo que provocó una respuesta por parte de Irán.

En la primera conferencia de prensa ofrecida por el Centro de Comunicación del Gobierno, Al Atuan detalló que los 67 militares heridos recibieron atención médica y presentan un estado de salud estable, aunque dos de ellos permanecen bajo observación médica dentro de instalaciones hospitalarias. KUNA destacó que, aunque el número de afectados es elevado, no se han reportado bajas fatales relacionadas con estos hechos.

Las autoridades militares kuwaitíes indicaron que, junto con otros países de la región como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahréin, el territorio nacional fue blanco de múltiples bombardeos en los últimos días. Los ataques iraníes estuvieron dirigidos principalmente hacia bases militares estadounidenses o instalaciones donde operan fuerzas norteamericanas, así como otras infraestructuras vinculadas a su presencia en la región, según consignó KUNA.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Defensa, las fuerzas de defensa aérea de Kuwait lograron detectar y destruir cientos de misiles y drones lanzados como parte de la ofensiva. Al Atuan subrayó la capacidad de respuesta del sistema de defensa nacional y recordó que el Ejército mantiene su nivel más alto de alerta ante la eventualidad de nuevos ataques, una situación sobre la cual las Fuerzas Armadas han emitido advertencias públicas durante la madrugada a través de sus canales oficiales en redes sociales, según detalló el medio KUNA.

El contexto geopolítico actual, reflejado por la sucesión de ofensivas y represalias entre Irán, Estados Unidos y sus aliados, situó a varios países del Golfo en una posición estratégica con riesgos directos para su seguridad nacional. Kuwait ha incrementado de manera sustancial sus labores de vigilancia y la preparación de sus unidades militares, lo que se traduce en una operación permanente de sus sistemas de defensa y una comunicación continua a la población y a sus aliados internacionales.

Mientras los esfuerzos para reforzar la seguridad regional continúan, las autoridades kuwaitíes han sostenido que priorizan la atención médica y el bienestar de su personal militar, así como el fortalecimiento de sus capacidades defensivas frente a las amenazas externas. El Ministerio de Defensa reiteró, frente a los medios estatales y durante la comparecencia, su compromiso con la protección de las infraestructuras estratégicas y la estabilidad interna.