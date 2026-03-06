Las fallas buscan el "efecto wow" con iluminaciones decorativas que unen tradición, tecnología y sostenibilidad

Una galería con 140 metros de recorrido donde los visitantes experimentan la sensación de “caminar bajo un cielo de joyas” forma parte del montaje presentado por la comisión Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite durante las Fallas de València. Este espacio, equipado con las últimas incorporaciones de tecnología led píxel, busca ofrecer un impacto visual inédito como parte de una monumental portada de más de 15 metros de altura. Según informó Europa Press, este sábado se prevé la inauguración de un espectáculo conjunto de luz y sonido en esta misma zona, con una duración superior a siete minutos y una selección musical que abarca desde la épica hasta el pop, concluyendo con una secuencia electrónica.

De acuerdo con Europa Press, las comisiones falleras de València han realizado un despliegue importante de elementos lumínicos, combinando tecnología avanzada con aspectos tradicionales para atraer tanto a residentes como a miles de turistas. Cuatro comisiones de la máxima categoría, como Cuba-Puerto Rico, Sueca-Literat Azorín, Cuba-Literato Azorín y Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite, destacan por su apuesta en diseño, innovación y sostenibilidad durante los actos de encendido de luces, enmarcados en la programación festiva de este viernes.

Europa Press detalló que la comisión Cuba-Puerto Rico, en su iniciativa número 54 conocida como ‘Showllum’, fusiona los conceptos de ‘showroom’ y la Falla de la Llum. Sus responsables puntualizan que el proyecto, implementado junto a Ximénez Group, integra tecnología de última generación sin apartarse de elementos como la elegancia, la tradición, el origen y el carácter atemporal de las Fallas. Además, la propuesta cumple con criterios de sostenibilidad, eficiencia e innovación, además de garantizar parámetros de seguridad, según aseguraron los organizadores a Europa Press.

La propuesta de Cuba-Puerto Rico se apoya en dos elementos representativos: el Bordado/Peineta y la Manteleta, los cuales se combinan con los colores warm white y cold white. Esta elección busca rendir tributo a los matices iniciales de la iluminación incandescente y a las primeras instalaciones led, como destacó el propio colectivo a Europa Press. Entre las estructuras más llamativas se encuentra la portada de entrada a la Falla por la calle Sueca, del modelo ‘Bordados y Manteletas’. Esta estructura presenta una altura de 15 metros y una anchura en chaflán de 18 metros lineales, sostenida por cuatro pilares estructurales que contienen 30.924 puntos de tecnología led avanzada.

A lo largo del recorrido, el público puede observar 17 arcos led complementados con cortinas de luces “glitter”, inspiradas en las manteletas de los trajes tradicionales valencianos. El conjunto de arcos y cortinas de la Calle Puerto Rico y la Calle Cuba suma 229.920 puntos de luz. Desde el punto de vista técnico, el total de la instalación decorativa alcanza una potencia de 39,5 kilovatios y más de 405.000 puntos de led distribuidos en todo el espacio, según datos publicados por Europa Press.

Respecto a la falla Sueca-Literat Azorín, el lema elegido ha sido ‘El Salón de los Sueños’. En esta ocasión, la comisión ha recurrido a un nuevo material denominado Biobacklight, que se compone en un 80% de elementos reciclados. El objetivo central, explicaron los organizadores a Europa Press, reside en crear una experiencia en la que converjan tradición, tecnología y una marcada intención de sostenibilidad ambiental. El proyecto aspira a marcar un momento relevante en la evolución de la iluminación festiva y a exponer que el futuro de las Fallas pasa por el compromiso con el medio ambiente.

La decoración de Cuba-Literato Azorín gira en torno al lema ‘La Llum del trànsit’ e incluye un total de 189.890 luces led. De ellas, 42.690 se destinan a la portada, que exhibe formas orgánicas y curvas, además de incorporar arcos y destellos de distintos colores. Esta concepción visual busca trasladar a los espectadores a un entorno dinámico y envolvente, enmarcado dentro del enfoque contemporáneo del evento, según consignó Europa Press.

El contexto en el barrio de Russafa se completa con la mencionada Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite, que no solo presenta una portada monumental y la galería de 140 metros, sino que prepara una puesta en escena conjunta de luz y sonido para ampliar la dimensión sensorial de la fiesta. El espectáculo que está previsto para el sábado incluirá secuencias musicales de variada intensidad, con el objetivo de ofrecer a los asistentes una experiencia distinta, según publicó Europa Press.

Europa Press reportó que este conjunto de iniciativas en las Fallas de València responde a una tendencia general de las comisiones falleras a buscar un efecto visual impactante —denominado por los organizadores como “efecto wow”— y a integrar elementos que remiten tanto al pasado como al presente de la fiesta. El uso de tecnologías de bajo consumo y materiales reciclados refuerza la apuesta por la sostenibilidad, mientras que el diseño y la innovación permiten que los montajes se mantengan en diálogo constante con las tradiciones locales.

La confluencia de destellos, color y diseño en los proyectos de Cuba-Puerto Rico, Sueca-Literat Azorín, Cuba-Literato Azorín y Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite ilustra el esfuerzo por situar las Fallas como un referente tanto cultural como tecnológico. Estos eventos han concentrado la atención de numerosos visitantes nacionales e internacionales, según relató el medio Europa Press, consolidando a la ciudad de València como un polo de atracción durante estas jornadas festivas.